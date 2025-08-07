Mirel Palada: „Pentru prima dată în istorie, miniștrii de la UDMR sunt cei mai populari”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Mirel Palada a comentat rezultatele recente ale unor sondaje de opinie, afirmând faptul că încrederea în lideri precum Nicușor Dan și Ilie Bolojan este în scădere sub pragul de 30%. Potrivit lui, în mod surprinzător, cei mai apreciați membri ai actualului Guvern sunt miniștrii UDMR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada a susținut în cadrul emisiunii că datele din cele mai noi sondaje de opinie au indicat o răsturnare de situație neașteptată în rândul percepției publice, respectiv poziția miniștrilor UDMR. Potrivit rezultatelor, aceștia conduc topul popularității în rândul membrilor actualului Guvern condus de Ilie Bolojan. Deși nu îi consideră remarcabili, sociologul a declarat că aceștia ies în evidență doar pentru că restul miniștrilor sunt ineficienți și lipsiți de credibilitate.

„Avem pentru prima dată guvernul în care miniștrii cei mai populari sunt miniștrii de la UDMR. Deci nu pentru că miniștrii de la UDMR sunt niște lumini, ci pentru că ceilalți sunt atât de vai de mama lor, de varză, încât, prin comparație, ungurii sunt niște stâlpi de înțelepciune, de normalitate și de bun simț.”

Încredere scăzută pentru premier și președinte

La polul opus, Mirel Palada a scos în evidență faptul că președintele României Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie Bolojan prezintă o rată de credibilitate tot mai scăzută în rândul populației, reprezentată de un prag procentual care a scăzut sub 30%.