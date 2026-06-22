Motivele pentru care AUR nu va vota pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Nu putem să votăm un guvern impus care vine cu aceleași politici publice ca ale unui guvern pe care l-am demis”

În emisiunea „Marius Tucă Show”, Petrișor Peiu a vorbit despre situația politică din România, despre formarea guvernului și despre relația dintre partide și președinte. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Potrivit senatorului schimbarea guvernului a venit pe fondul unei crize economice. În opinia sa, politicile vechiului executiv au dus la probleme majore în țară.
Petrișor Peiu afirmă că președintele și-ar depăși atribuțiile. El vorbește despre lipsa consultărilor reale și despre decizii politice luate fără dialog complet cu partidele.