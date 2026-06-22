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Motivele pentru care AUR nu va vota pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Nu putem să votăm un guvern impus care vine cu aceleași politici publice ca ale unui guvern pe care l-am demis”

Serdaru Mihaela
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În emisiunea „Marius Tucă Show”, Petrișor Peiu a vorbit despre situația politică din România, despre formarea guvernului și despre relația dintre partide și președinte. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Petrișor Peiu spune că, timp de un an și jumătate, formațiunea sa a refuzat orice alianță sau înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare. El consideră că această poziție le-a consolidat imaginea de seriozitate.

Potrivit senatorului schimbarea guvernului a venit pe fondul unei crize economice. În opinia sa, politicile vechiului executiv au dus la probleme majore în țară.

„În momentul în care demiți un guvern pentru că a adus țara în criză economică, cred că este un adevăr evident. Practic, îi critici politicile publice pe care le-a făcut. Dacă îți vine o altă propunere de guvern cu același program de guvernare, eu zic că normal este să nu votezi” , afirmă Peiu

Critici la adresa președintelui

Petrișor Peiu afirmă că președintele și-ar depăși atribuțiile. El vorbește despre lipsa consultărilor reale și despre decizii politice luate fără dialog complet cu partidele.

„Dacă îți vine o altă propunere de guvern cu același program de guvernare, eu zic că normal este să nu votezi. Acel guvern este expresia voinței personale a unui om, care este președintele României, dar își cam depășește atribuțiile funcției pe care o are” , subliniază Peiu

Excluderea partidelor

Sunt mai multe partide în Parlament, dar nu toate sunt tratate la fel în negocieri. Petrișor Peiu spune că această alegere arată un dezechilibru în felul în care se face puterea.

„Deci, dintr-un total de nouă grupuri parlamentare și neafiliați, plus minoritățile, adică aproximativ zece grupuri parlamentare, domnia sa a ales să spună, clar și direct, că exclude participarea unui singur partid parlamentar” , conchide Petrișor Peiu 

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