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Nicu Alifantis: „Anul trecut am avut 4 soldout-uri. Turneul din acest an nu a fost cu casa închisă la niciun spectacol”

Un an de austeritate, blocaj în cultură. Alifantis Nicu: „Anul trecut am avut 4 soldout-uri. Turneul din acest an nu a fost cu casa închisă la niciun spectacol”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Alifantis Nicu, artist, a vorbit despre un an de austeritate în cultură. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Alifantis Nicu: „Anul trecut am avut opt și opt. Deci din 16 spectacole cred că am avut 4 sold-out. Anul ăsta nu am avut niciun sold-out. Am avut până în acel moment, de care discutam mai înainte. Deci până la moțiunea de cenzură am avut un sold-out la Sala Radio și am mai avut un sold-out la Craiova…”

Invitat la Marius Tucă Show, Alifantis Nicu a vorbit despre un an de austeritate în cultură. Acesta spune că după moțiunea de cenzură nu a mai avut sold-out la spectacole. El compară perioada de acum cu anul trecut, unde din 16 spectacole a avut 4 unde au fost cumpărate toate biletele. De asemenea, menționează că numărul minim de spectatori a fost 250. Artistul subliniază că în acest an a mers într-o formulă restrânsă. A mers doar cu colegul său, chitaristul Răzvan Mirică. Alifantis afirmă că îi place foarte mult să cânte în sălile de teatru. Din păcate o astfel de sală este prea mică atunci când merge într-un turenu.

„Anul acesta am mers într-o formula restrânsă, de doi. O formulă gemini, pe care cu Răzvan Mirică, cu colegul meu, chitaristul. Și e un spectacol, e alt tip de spectacol, e altceva, lumea, reacția… Din punct de vedere artistic am stat și m-am analizat, a fost perfect totul. Deci oamenii ăia care au venit, cum să zic, s-au bucurat de noi, noi de ei. Spectacolul a ieșit bine, a sunat, s-a văzut bine. Am făcut turneul acesta în aceeași perioadă mai-noiembrie. Am acum în noiembrie șase spectacole. Nu pot să zic nimic acum. Anul trecut am avut opt și opt. Deci din 16 spectacole cred că am avut 4 sold-out. Anul ăsta nu am avut niciun sold-out. Am avut până în acel moment, de care discutam mai înainte. Deci până la moțiunea de cenzură am avut un sold-out la Sala Radio și am mai avut un sold-out la Craiova… Cel mai tare îmi place să cânt în săli de teatru, dar din păcate sala de teatru este prea mică când pleci cu un turneu. Cei mai puțini spectatori cred că am avut vreo 250.”, a declarat artistul.

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