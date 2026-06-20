Un an de austeritate, blocaj în cultură. Alifantis Nicu: „Anul trecut am avut 4 soldout-uri. Turneul din acest an nu a fost cu casa închisă la niciun spectacol”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Alifantis Nicu, artist, a vorbit despre un an de austeritate în cultură. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Alifantis Nicu: „Anul trecut am avut opt și opt. Deci din 16 spectacole cred că am avut 4 sold-out. Anul ăsta nu am avut niciun sold-out. Am avut până în acel moment, de care discutam mai înainte. Deci până la moțiunea de cenzură am avut un sold-out la Sala Radio și am mai avut un sold-out la Craiova…”

Invitat la Marius Tucă Show, Alifantis Nicu a vorbit despre un an de austeritate în cultură. Acesta spune că după moțiunea de cenzură nu a mai avut sold-out la spectacole. El compară perioada de acum cu anul trecut, unde din 16 spectacole a avut 4 unde au fost cumpărate toate biletele. De asemenea, menționează că numărul minim de spectatori a fost 250. Artistul subliniază că în acest an a mers într-o formulă restrânsă. A mers doar cu colegul său, chitaristul Răzvan Mirică. Alifantis afirmă că îi place foarte mult să cânte în sălile de teatru. Din păcate o astfel de sală este prea mică atunci când merge într-un turenu.