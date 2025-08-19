Valentin Stan: „EUROPENII au venit la Casa Albă ca să arate popoarelor lor că încă se luptă cu rușii”

În ediția din 18 august 2025 a emisiunii lui Marius Tucă, analistul politic Valentin Stan a vorbit despre întâlnirea care a avut loc recent la Washington D.C., unde Donald Trump s-a întâlnit cu șapte lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Urmăriți aici, integral emisiunea „Marius Tucă Show”.

Valentin Stan a subliniat că, deși vizual pe ecran părea o reuniune importantă pentru a discuta soarta Europei și a Ucrainei, realitatea este cu totul alta.

„Dacă după tot ce am povestit noi, și tot ce am văzut pe ecran, cineva are impresia că astăzi, în Washington D.C., domnul Donald s-a întâlnit cu șapte lideri europeni și cu domnul Zelenski, ca să discute ei ce să facă…. Omul acela care are această impresie poate fi un personaj absolut ok din punctul meu de vedere, doar că nu se pricepe. Europenii au venit pentru că trebuiau să facă această poză pentru poporul lor” , spune Valentin Stan.

Conform analistului, liderii europeni au venit în SUA mai mult pentru a face o „fotografie” destinată propriilor electorat, iar referitor la președintele Volodimir Zelenski, Stan a folosit o metaforă sugestivă.