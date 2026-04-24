Victor Ponta: „Avem 3 crize suprapuse în România- Economia care s-a prăbușit, un război internațional și o uriașă criză de conducere politică”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre situația politică actuală. Acesta spune că România se află într-o criză serioasă, cu mai multe probleme suprapuse.
Trei crize majore în România
Victor Ponta a explicat că țara trece prin trei crize în același timp:
- o criză economică
- o criză externă, legată de război și energie
- o criză de lideri
Economia este afectată de taxe mari și nu își revine. În același timp, conflictele externe cresc prețurile, mai ales la energie. Potrivit lui Victor Ponta, aceste probleme se simt direct în viața oamenilor, mai ales în costurile zilnice.
„Avem trei crize suprapuse. Ai o economie care s-a prăbușit și nu își revine în urma măririi taxelor, ci o duce și mai rău. Ai un război și un conflict internațional care te afectează direct, de data aceasta, iar cel din Ucraina și cel din Iran influențează direct prețurile la energie. Aș spune că mai mult decât cel din Ucraina” , spune Victor Ponta.
Fostul premier Victor Ponta a vorbit despre lipsa unui lider puternic la conducerea României și despre diferențele dintre administrația locală și cea națională. Ponta a spus că România nu are, în acest moment, un președinte-lider, care să impună decizii ferme și să coordoneze rapid instituțiile statului.
„Nu avem un președinte. Nu o să ajung să plâng după Traian Băsescu, dar nici nu avem un președinte lider care să spună: Mâine vă chem la Cotroceni, vă pun la punct și vă spun: hai, treceți la treabă, faceți așa și ochii la mine. Nu există acest tip de leadership”, a declarat Ponta.
El a comentat și despre Ilie Bolojan, despre care spune că încearcă să adopte un stil de conducere ferm, însă diferențele dintre administrația locală și cea națională sunt majore.
„Domnul Bolojan încearcă să fie omul acela dur, dar aici sunt de acord cu tine: să conduci Oradea și să conduci România este o diferență”, a mai spus fostul premier.