Victor Ponta: „Avem 3 crize suprapuse în România- Economia care s-a prăbușit, un război internațional și o uriașă criză de conducere politică”

Fostul premier Victor Ponta a vorbit despre lipsa unui lider puternic la conducerea României și despre diferențele dintre administrația locală și cea națională. Ponta a spus că România nu are, în acest moment, un președinte-lider, care să impună decizii ferme și să coordoneze rapid instituțiile statului.

„Nu avem un președinte. Nu o să ajung să plâng după Traian Băsescu, dar nici nu avem un președinte lider care să spună: Mâine vă chem la Cotroceni, vă pun la punct și vă spun: hai, treceți la treabă, faceți așa și ochii la mine. Nu există acest tip de leadership”, a declarat Ponta.

El a comentat și despre Ilie Bolojan, despre care spune că încearcă să adopte un stil de conducere ferm, însă diferențele dintre administrația locală și cea națională sunt majore.