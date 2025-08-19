Victor Ponta: „Europa este definită de zero relații personale și un sistem care ne-a făcut să nu mai fim importanți”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta critică modul de operare european, susținând că ar fi impersonal și că ne-a adus într-o poziție de irelevanță politică, comparându-l cu cel american, mai exact cu cel al lui Donald Trump. De asemenea, fostul lider PSD își prezintă previziunile privind negocierile dintre SUA și Rusia pentru pacea din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta susține că președintele Trump are un mod de operare exact, mergând pe un sistem de relații personale în ceea ce privește relațiile geopolitice. Acesta critică Uniunea Europeană, susținând că a creat un sistem impersonal între statele aliate, iar politicile externe aduc țări precum România în irelevanță politică la nivel internațional.

„Evaluarea mea este următoarea, după întâmplările de vineri încoace. Tot ceea ce face Donald Trump și în politica externă, cu siguranță și în cea internă, se bazează pe relație personală și pe sentiment personal. Europa e exact invers. În Europa n-are nimeni niciun sentiment, nu dă nimeni doi bani pe oameni. Totul este o chestiune birocratică, o limbă de lemn, o ipocrizie. Propaganda trebuie să îmbrace în cuvinte ipocrizia asta care conduce Europa, care acum conduce și România, că de fapt asta s-a dorit. Și, mă rog, mai sunt câteva țări din Europa, Polonia, de exemplu, Ungaria, care nu intră în jocul ăsta al ipocriziei europene. Europa este definită de zero relații personale, zero sentimentalisme, ca să zic așa, o birocrație și o propagandă și o ipocrizie care ne-a dus la faptul că Europa nu mai e un jucător important. La Donald Trump e exact invers. Totul este, lui îi place de Bibi Netanyahu. Are voie să facă Bibi Netanyahu orice. Nu contează. E prietenul lui și aia. Îi place de Putin. Asta este părerea mea, mai ales după ce ai văzut întâlnirea de vineri. Se simte bine, ca să zic așa, cu Putin. Nu îi place de Zelenski. Chiar dacă îl primește pe la Casa Albă, nu e gen. Nu îi place nici de Ursula von der Leyen, nici.”

Negocierile dintre SUA și Rusia privind pacea în Ucraina

Fostul lider PSD spune, privind negocierile dintre SUA și Rusia, că, din perspectiva sa, SUA se va retrage din acest conflict, iar Ucraina va fi pusă într-o poziție foarte dificilă, trebuind să aleagă între condițiile de cedare teritorială impuse de Rusia sau continuarea războiului, care va duce la și mai multe pierderi umane și materiale.