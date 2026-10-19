Bucureștiul găzduiește cea de-a doua ediție a Forumului privind Statul de Drept, în perioada 20-21 octombrie

Bucureștiul găzduiește, în perioada 20–21 octombrie, cea de-a doua ediție a Forumului privind Statul de Drept, la care participă reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, judecători, experți internaționali și specialiști din mediul academic și societatea civilă. Discuțiile vor viza independența justiției, combaterea corupției, dezinformarea și efectele inteligenței artificiale asupra proceselor democratice.

Dezbaterile vor avea la bază constatările și recomandările din Raportul Comisiei Europene privind statul de drept, precum și standardele incluse în Lista actualizată a criteriilor privind statul de drept, adoptată de Comisia de la Veneția în decembrie 2025, transmite europafm.ro.

Președinta Comisiei de la Veneția, discurs principal în deschiderea Forumului

Deschiderea evenimentului va avea loc la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Unul dintre momentele principale va fi discursul susținut de Marta Cartabia, președinta Comisiei de la Veneția, care va prezenta Lista actualizată a criteriilor privind statul de drept și va vorbi despre relevanța acesteia pentru funcționarea instituțiilor democratice și aplicarea standardelor europene.

Evenimentul va continua cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, moderată de jurnalistul Cătălin Striblea. Astfel, ideile principale din discursul Martei Cartabia vor putea fi aprofundate și puse în legătură cu preocupările actuale ale societății.

La deschiderea forumului va participa și președintele României, Nicușor Dan, care va susține o scurtă alocuțiune. Programul include și o dezbatere plenară despre aplicarea standardelor europene și responsabilitățile instituțiilor naționale și europene. La discuții vor participa judecători de la Curtea Constituțională a României, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Tribunalul Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Înalta Curte de Casație și Justiție.

Nouă paneluri despre justiție, corupție și inteligența artificială

În cele două zile, participanții vor lua parte la nouă paneluri tematice, organizate la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Facultatea de Drept a Universității din București și Casa Europa, sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Printre subiectele abordate se numără independența justiției, calitatea și predictibilitatea legislației, prevenirea și combaterea corupției, precum și stabilitatea regulilor care guvernează finanțele publice.

Dezbaterile vor viza și impactul inteligenței artificiale, al dezinformării și al tehnologiilor digitale asupra alegerilor și participării democratice – teme care au devenit tot mai prezente în dezbaterea publică din România în ultimii ani.

Un alt subiect important va fi protejarea libertății de exprimare în mediul online, inclusiv în ceea ce privește moderarea conținutului, transparența algoritmilor și materialele generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Participanții vor discuta și despre provocările legate de prevenirea și combaterea corupției, de la transparența declarațiilor de avere și reglementarea activităților de lobby până la riscurile din achizițiile publice și protecția avertizorilor în interes public.

Experți din mai multe state, în Capitală

La forum vor participa experți internaționali implicați în evaluarea și protejarea statului de drept. Printre aceștia se numără Srirak Plipat, director senior în cadrul World Justice Project, și Diane Angermueller, expertă în statul de drept la Direcția Generală Justiție și Consumatori a Comisiei Europene.

Dezbaterile vor reuni și membri ai Comisiei de la Veneția, între care Simona Granata-Menghini, director și secretar al Comisiei, vicepreședintele acesteia, Eirik Holmøyvik, și Iain Cameron, profesor la Universitatea Uppsala. Din partea României va participa Iuliana Scântei, judecătoare la Curtea Constituțională și membră a Comisiei de la Veneția.

La eveniment vor fi prezenți și președinți și judecători ai curților constituționale din Republica Moldova, Portugalia și Serbia, precum și reprezentanți ai societății civile din Polonia, Ungaria și Slovenia.

Unul dintre paneluri va compara metodele folosite pentru evaluarea statului de drept, pornind de la raportul Comisiei Europene, indicele realizat de World Justice Project și criteriile stabilite de Comisia de la Veneția.

Sesiunile din prima zi vor fi transmise LIVE

Toate sesiunile din prima zi a forumului, marți, 20 octombrie, vor fi transmise în direct. Miercuri, 21 octombrie, va putea fi urmărit online și panelul dedicat rolului societății civile în apărarea statului de drept, organizat la Casa Europa.

Forumul este organizat de Konrad-Adenauer-Stiftung – Rule of Law Programme South East Europe, Comisia de la Veneția, Facultatea de Drept a Universității din București, Reprezentanța Comisiei Europene în România și Centrul pentru Analize Strategice.

Evenimentul beneficiază de sprijinul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și face parte din cooperarea Consiliului Europei finanțată prin Granturile SEE și Norvegiene. Panelul despre societatea civilă este organizat cu sprijinul Fondului pentru Societatea Civilă SEE România.

Programul integral, informațiile despre speakeri și detaliile privind participarea fizică și transmisiunile în direct sunt disponibile pe site-ul oficial al Forumului: www.rolforum.org

Ce este Forumul privind Statul de Drept: Evenimentul a fost lansat în 2025

Forumul privind Statul de Drept este o conferință organizată anual, la nivel european, care își propune să aducă în discuție aplicarea Raportului Comisiei Europene privind statul de drept și respectarea standardelor europene în acest domeniu.

Lansat în 2025, evenimentul a fost creat pentru a oferi un spațiu de dialog în care concluziile și recomandările raportului să fie discutate alături de principalii actori implicați în domeniu. Discuțiile urmăresc să pună în legătură standardele europene cu aplicarea lor concretă în justiție, în funcționarea instituțiilor democratice, în protejarea drepturilor și libertăților fundamentale, dar și în ceea ce privește securitatea juridică și încrederea publicului.

Prima ediție a avut loc la București, în perioada 8–9 octombrie 2025.

Sursa foto: Rule of Law Forum