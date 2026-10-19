Prima pagină » Evenimente » Bucureștiul găzduiește cea de-a doua ediție a Forumului privind Statul de Drept, în perioada 20-21 octombrie

Bucureștiul găzduiește cea de-a doua ediție a Forumului privind Statul de Drept, în perioada 20-21 octombrie

Bucureștiul găzduiește cea de-a doua ediție a Forumului privind Statul de Drept, în perioada 20-21 octombrie
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bucureștiul găzduiește, în perioada 20–21 octombrie, cea de-a doua ediție a Forumului privind Statul de Drept, la care participă reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, judecători, experți internaționali și specialiști din mediul academic și societatea civilă. Discuțiile vor viza independența justiției, combaterea corupției, dezinformarea și efectele inteligenței artificiale asupra proceselor democratice.

Dezbaterile vor avea la bază constatările și recomandările din Raportul Comisiei Europene privind statul de drept, precum și standardele incluse în Lista actualizată a criteriilor privind statul de drept, adoptată de Comisia de la Veneția în decembrie 2025, transmite europafm.ro.

Președinta Comisiei de la Veneția, discurs principal în deschiderea Forumului

Deschiderea evenimentului va avea loc la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Unul dintre momentele principale va fi discursul susținut de Marta Cartabia, președinta Comisiei de la Veneția, care va prezenta Lista actualizată a criteriilor privind statul de drept și va vorbi despre relevanța acesteia pentru funcționarea instituțiilor democratice și aplicarea standardelor europene.

Evenimentul va continua cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, moderată de jurnalistul Cătălin Striblea. Astfel, ideile principale din discursul Martei Cartabia vor putea fi aprofundate și puse în legătură cu preocupările actuale ale societății.

La deschiderea forumului va participa și președintele României, Nicușor Dan, care va susține o scurtă alocuțiune. Programul include și o dezbatere plenară despre aplicarea standardelor europene și responsabilitățile instituțiilor naționale și europene. La discuții vor participa judecători de la Curtea Constituțională a României, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Tribunalul Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Înalta Curte de Casație și Justiție.

Nouă paneluri despre justiție, corupție și inteligența artificială

În cele două zile, participanții vor lua parte la nouă paneluri tematice, organizate la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Facultatea de Drept a Universității din București și Casa Europa, sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Printre subiectele abordate se numără independența justiției, calitatea și predictibilitatea legislației, prevenirea și combaterea corupției, precum și stabilitatea regulilor care guvernează finanțele publice.

Dezbaterile vor viza și impactul inteligenței artificiale, al dezinformării și al tehnologiilor digitale asupra alegerilor și participării democratice – teme care au devenit tot mai prezente în dezbaterea publică din România în ultimii ani.

Un alt subiect important va fi protejarea libertății de exprimare în mediul online, inclusiv în ceea ce privește moderarea conținutului, transparența algoritmilor și materialele generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Participanții vor discuta și despre provocările legate de prevenirea și combaterea corupției, de la transparența declarațiilor de avere și reglementarea activităților de lobby până la riscurile din achizițiile publice și protecția avertizorilor în interes public.

Experți din mai multe state, în Capitală

La forum vor participa experți internaționali implicați în evaluarea și protejarea statului de drept. Printre aceștia se numără Srirak Plipat, director senior în cadrul World Justice Project, și Diane Angermueller, expertă în statul de drept la Direcția Generală Justiție și Consumatori a Comisiei Europene.

Dezbaterile vor reuni și membri ai Comisiei de la Veneția, între care Simona Granata-Menghini, director și secretar al Comisiei, vicepreședintele acesteia, Eirik Holmøyvik, și Iain Cameron, profesor la Universitatea Uppsala. Din partea României va participa Iuliana Scântei, judecătoare la Curtea Constituțională și membră a Comisiei de la Veneția.

La eveniment vor fi prezenți și președinți și judecători ai curților constituționale din Republica Moldova, Portugalia și Serbia, precum și reprezentanți ai societății civile din Polonia, Ungaria și Slovenia.

Unul dintre paneluri va compara metodele folosite pentru evaluarea statului de drept, pornind de la raportul Comisiei Europene, indicele realizat de World Justice Project și criteriile stabilite de Comisia de la Veneția.

Sesiunile din prima zi vor fi transmise LIVE

Toate sesiunile din prima zi a forumului, marți, 20 octombrie, vor fi transmise în direct. Miercuri, 21 octombrie, va putea fi urmărit online și panelul dedicat rolului societății civile în apărarea statului de drept, organizat la Casa Europa.

Forumul este organizat de Konrad-Adenauer-Stiftung – Rule of Law Programme South East Europe, Comisia de la Veneția, Facultatea de Drept a Universității din București, Reprezentanța Comisiei Europene în România și Centrul pentru Analize Strategice.

Evenimentul beneficiază de sprijinul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și face parte din cooperarea Consiliului Europei finanțată prin Granturile SEE și Norvegiene. Panelul despre societatea civilă este organizat cu sprijinul Fondului pentru Societatea Civilă SEE România.

Programul integral, informațiile despre speakeri și detaliile privind participarea fizică și transmisiunile în direct sunt disponibile pe site-ul oficial al Forumului: www.rolforum.org

Ce este Forumul privind Statul de Drept: Evenimentul a fost lansat în 2025

Forumul privind Statul de Drept este o conferință organizată anual, la nivel european, care își propune să aducă în discuție aplicarea Raportului Comisiei Europene privind statul de drept și respectarea standardelor europene în acest domeniu.

Lansat în 2025, evenimentul a fost creat pentru a oferi un spațiu de dialog în care concluziile și recomandările raportului să fie discutate alături de principalii actori implicați în domeniu. Discuțiile urmăresc să pună în legătură standardele europene cu aplicarea lor concretă în justiție, în funcționarea instituțiilor democratice, în protejarea drepturilor și libertăților fundamentale, dar și în ceea ce privește securitatea juridică și încrederea publicului.

Prima ediție a avut loc la București, în perioada 8–9 octombrie 2025.

Sursa foto: Rule of Law Forum

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Anca Marinescu, RetuRO: „România a reușit să exceleze”. Cum a devenit Sistemul Garanție-Returnare un model pentru alte țări
16:40, 02 Oct 2026
Anca Marinescu, RetuRO: „România a reușit să exceleze”. Cum a devenit Sistemul Garanție-Returnare un model pentru alte țări
AFACERI Claudia Moise, despre succesul brandului Râureni, la conferința „Made in Romania”: „Luăm ce e mai bun din natură și punem în borcane cu drag”
12:51, 02 Oct 2026
Claudia Moise, despre succesul brandului Râureni, la conferința „Made in Romania”: „Luăm ce e mai bun din natură și punem în borcane cu drag”
AFACERI Matei Lucescu, CEO Fabrica Grivița, la conferința „Made in Romania”: „Am reușit să reînviem acest brand cu foarte multă istorie, pe care mulți dintre părinții și bunicii noștri îl cunosc”
18:14, 01 Oct 2026
Matei Lucescu, CEO Fabrica Grivița, la conferința „Made in Romania”: „Am reușit să reînviem acest brand cu foarte multă istorie, pe care mulți dintre părinții și bunicii noștri îl cunosc”
AFACERI Marius Spiridon, Createrra, la conferința „Made in Romania”: „Un brand de țară ar trebui să ne aducă împreună”
17:47, 01 Oct 2026
Marius Spiridon, Createrra, la conferința „Made in Romania”: „Un brand de țară ar trebui să ne aducă împreună”
AFACERI Dumitru Alexandru Bodislav, ASE, la conferința „Made in Romania”: Mediul de afaceri are nevoie foarte mare de finanțare, dar și de un executiv super avansat
17:34, 01 Oct 2026
Dumitru Alexandru Bodislav, ASE, la conferința „Made in Romania”: Mediul de afaceri are nevoie foarte mare de finanțare, dar și de un executiv super avansat
AFACERI Bogdan Grama, Carmistin, la conferința „Made in Romania”: „În 20 de ani am reușit să ajungem lideri de piață”. Cum a construit un grup românesc integrat de la fermă la furculiță
17:02, 01 Oct 2026
Bogdan Grama, Carmistin, la conferința „Made in Romania”: „În 20 de ani am reușit să ajungem lideri de piață”. Cum a construit un grup românesc integrat de la fermă la furculiță
Mediafax
Rusia mai are 60 de zile de răgaz? Marco Rubio explică planul lui Trump
Digi24
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Cancan.ro
Ultimele cuvinte ale lui Pablito. Ce a spus nepotul interlopului Adrian Mogoș înainte să moară este cutremurător
Prosport.ro
„De la obraz”: Corina Caragea, surprinsă neplăcut în America! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce a nemulțumit-o la New York
Adevarul
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Andreea Esca, mărturisire despre tatăl ei. Ce îl întristează pe părintele jurnalistei, la 88 de ani: „Câteodată zice din toți rărunchii”
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Cancan.ro
Ispita Gabriella, ordin de protecție împotriva 'principesei' Bianca?! Ce i-a făcut soția Prințului Marco
Ce se întâmplă doctore
Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu. Ce a transmis ispita de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
O specie uriașă observată din spațiu riscă deja să dispară
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
INEDIT În urmă cu 1.800 de ani, un bărbat a fost îngropat cu o amuletă la gât, în care se afla o rugăciune către Iisus. Tehnologia modernă a scos la iveală un mesaj secret, care ar putea schimba istoria creștinismului
17:39
În urmă cu 1.800 de ani, un bărbat a fost îngropat cu o amuletă la gât, în care se afla o rugăciune către Iisus. Tehnologia modernă a scos la iveală un mesaj secret, care ar putea schimba istoria creștinismului
ACTUALITATE Grupul de la Vișegrad, mutare ambițioasă în disputa pentru banii europeni. Miniștrii V4 cer Comisiei Europene noi măsuri ca să limiteze efectele scumpirii energiei
17:38
Grupul de la Vișegrad, mutare ambițioasă în disputa pentru banii europeni. Miniștrii V4 cer Comisiei Europene noi măsuri ca să limiteze efectele scumpirii energiei
FLASH NEWS Președintele Nicușor Dan prezintă concluziile discuțiilor cu delegația Comisiei de la Veneția. Care au fost principalele teme abordate
17:28
Președintele Nicușor Dan prezintă concluziile discuțiilor cu delegația Comisiei de la Veneția. Care au fost principalele teme abordate
FLASH NEWS Emmanuel Macron, turneu de forță în Orientul Mijlociu pentru a asigura aprovizionarea cu petrol și motorină, pe fondul protestelor din Franța
17:10
Emmanuel Macron, turneu de forță în Orientul Mijlociu pentru a asigura aprovizionarea cu petrol și motorină, pe fondul protestelor din Franța
FLASH NEWS În prag de plecare de la Ministerul Apărării, Miruță anunță ce se va întâmpla cu clubul Steaua
17:06
În prag de plecare de la Ministerul Apărării, Miruță anunță ce se va întâmpla cu clubul Steaua
ACTUALITATE Recidivist în vârstă de 49 de ani din Reșița, arestat pentru viol asupra unui minor de 13 ani
16:59
Recidivist în vârstă de 49 de ani din Reșița, arestat pentru viol asupra unui minor de 13 ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe