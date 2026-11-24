Dialogul constant cu mediul de afaceri, coordonarea proiectelor de investiții și identificarea surselor de finanțare în funcție de nevoile reale de dezvoltare au fost principalele mesaje transmise de Olivia-Ana Ciobanu-Oprescu, administratorul public al județului Ilfov, în cadrul conferinței ILFOVISION, desfășurată la Mogoșoaia.

Administratorul public al județului Ilfov a evidențiat importanța consolidării relației dintre administrația publică și reprezentanții mediului de afaceri, astfel încât proiectele de dezvoltare să fie coordonate și integrate într-o strategie coerentă.

„Cred că ar fi foarte important ca după această emisiune, cu toții să tragem concluzia cât de important este să comunicăm, să ținem aproape cu mediul de afaceri, pentru ca proiectele să fie coordonate, să ținem cont de planificare”, a declarat Olivia-Ana Ciobanu-Oprescu.

Finanțările trebuie să răspundă priorităților de dezvoltare

Un alt aspect subliniat în cadrul conferinței a vizat abordarea strategică a investițiilor publice. În opinia administratorului public al județului Ilfov, identificarea surselor de finanțare trebuie să pornească de la proiectele considerate necesare, nu exclusiv de la oportunitățile de finanțare disponibile.

„Să căutăm finanțări pentru proiectele noastre, și nu să creăm proiecte pentru liniile de finanțare care se deschid”, a punctat Olivia-Ana Ciobanu-Oprescu.

Mesajul transmis în cadrul conferinței ILFOVISION de la Mogoșoaia pune accent pe necesitatea unei planificări pe termen lung, bazate pe colaborarea dintre administrație și mediul de afaceri, în care oportunitățile de finanțare să reprezinte un instrument pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare, nu un scop în sine.

Conferința ILFOVISION, de la Mogoșoaia, a fost organizată de Consiliul Județean Ilfov și Primăria Comunei Mogoșoaia și a pus în dialog liderii administrației publice locale și județene cu reprezentanți ai mediului de afaceri.