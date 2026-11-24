Dialogul cu mediul de afaceri și comunitatea locală, finalizarea Autostrăzii de Centură a Capitalei și extinderea metroului până la Gara Mogoșoaia sunt principalele direcții de dezvoltare evidențiate de Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, în cadrul conferinței Ilfov Vision, desfășurată astăzi la Mogoșoaia.

Vicepreșdintele Consiliului Juețean Ilfov Ștefan Rădulescu a subliniat importanța dialogului dintre administrația județeană, antreprenori și cetățeni, astfel încât nevoile comunității să se reflecte în viitoarele decizii de investiții.

„Este foarte important să ne întâlnim cu mediul de afaceri, să preluăm toate doleanțele pe care le au dumnealor și, de asemenea, doleanțele cetățenilor, iar important este ca noi să ținem cont de acestea când facem planificarea pentru bugetul de anul viitor”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.

Acesta a evidențiat și necesitatea corelării planificării financiare cu cea urbanistică, având în vedere rolul de coordonare al administrației județene în dezvoltarea localităților ilfovene.

Autostrada A0, integral funcțională în primăvara anului 2027, potrivit estimărilor prezentate

Finalizarea marilor proiecte de infrastructură rutieră reprezintă o prioritate pentru Mogoșoaia și pentru întregul județ Ilfov. Potrivit lui Ștefan Rădulescu, Auostrada A0, lotul 1, dintre Corbeanca și DN1A și DN7 ar urma să fie deschis circulației până la sfârșitul acestui an.

„Până în primăvara anului 2027 vom avea complet dată în folosință toată autostrada de centură A0, respectiv și bucata dintre DN7 și localitatea Joița”, a precizat vicepreședintele CJ Ilfov.

Finalizarea autostrăzii de centură va asigura conectarea județului Ilfov cu autostrăzile A1, A2 și A3, precum și cu drumurile naționale care intersectează A0.

Metrou până la Gara Mogoșoaia, o soluție pentru descongestionarea traficului

Un alt proiect strategic adus în discuție în cadrul conferinței Ilfov Vision vizează extinderea rețelei de metrou de la Străulești până la Gara Mogoșoaia. Realizarea acestei investiții presupune colaborarea dintre Consiliul Județean Ilfov, Primăria Sectorului 1, Ministerul Transporturilor și Primăria Municipiului București.

„Trebuie să găsim soluția prin care să realizăm extinderea metroului de la Străulești până la Mogoșoaia, până la Gara din Mogoșoaia”, a afirmat Ștefan Rădulescu.

Investiția ar oferi locuitorilor o alternativă la deplasarea cu autoturismul personal, contribuind la reducerea traficului rutier într-una dintre zonele aglomerate de la periferia Capitalei.

Conferința ILFOVISION, de la Mogoșoaia, a fost organizată de Consiliul Județean Ilfov și Primăria Comunei Mogoșoaia și a pus în dialog liderii administrației publice locale și județene cu reprezentanți ai mediului de afaceri.