Modernizarea infrastructurii, fluidizarea traficului, atragerea fondurilor europene și îmbunătățirea serviciilor publice sunt principalele obiective ale administrației locale din Mogoșoaia. La finalul conferinței ILFOVISION, organizată de Consiliul Județean Ilfov și Primăria Comunei Mogoșoaia, primarul Florin Covaci a transmis un mesaj de încredere comunității și a reafirmat angajamentul administrației de a duce la bun sfârșit proiectele asumate.

Primarul comunei Mogoșoaia a evidențiat importanța întâlnirii de astăzi, dintre reprezentanții autorităților publice și cei ai mediului de afaceri, în contextul identificării unor soluții pentru dezvoltarea localității.

„Ne bucurăm că am reușit să punem la masă toți reprezentanții autorităților din județul Ilfov, reprezentanții mediului de afaceri, iar pentru cetățenii din comuna Mogoșoaia vreau să le transmit că trebuie să aibă încredere în noi, pentru că vom reuși să ducem la îndeplinire tot ce am promis”, a declarat Florin Covaci.

Fluidizarea traficului și modernizarea transportului public

În cadrul primului panel al conferinței ILFOVISION, edilul a prezentat principalele proiecte prin care administrația locală își propune să răspundă problemelor de mobilitate. Printre acestea se numără extinderea DN1A la patru benzi, construirea unui nod intermodal în zona gării, suplimentarea locurilor de parcare și modernizarea stațiilor de autobuz.

Investițiile în mobilitate vizează, de asemenea, introducerea autobuzelor electrice, amenajarea pistelor pentru biciclete și a trotuarelor de-a lungul DN1A, instalarea sistemelor electronice de informare a călătorilor și iluminarea inteligentă a trecerilor de pietoni.

Fonduri europene pentru infrastructură și servicii publice

Extinderea rețelelor de utilități, realizarea unui sistem de canalizare pluvială și dezvoltarea infrastructurii energetice se află, de asemenea, pe agenda administrației locale.

Primarul a evidențiat importanța fondurilor europene pentru dezvoltarea comunei, prezentând investițiile în două parcuri fotovoltaice, sisteme de stocare a energiei, transport electric, dotarea unităților de învățământ și servicii de îngrijire la domiciliu.

Printre obiectivele administrației se mai numără amenajarea unei piețe agroalimentare, destinată sprijinirii producătorilor locali, precum și utilizarea sistemelor de supraveghere video și a dronelor pentru combaterea depozitării ilegale a deșeurilor.

Mogoșoaia, o comună mai atractivă pentru toate generațiile

Dezvoltarea urbanistică echilibrată, prin actualizarea Planului Urbanistic General, investițiile în educație, cultură și sport, dar și diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber completează prioritățile prezentate de Florin Covaci.

Administrația locală are în vedere dezvoltarea infrastructurii sportive și culturale, modernizarea locurilor de joacă, reamenajarea parcului și realizarea unei promenade.

„Pe viitor ne dorim ca Mogoșoaia să devină mult mai atractivă pentru toate categoriile de persoane și, bineînțeles, să putem oferi cele mai bune servicii comunitare”, a transmis primarul Florin Covaci.

Conferința ILFOVISION, de la Mogoșoaia, a fost organizată de Consiliul Județean Ilfov și Primăria Comunei Mogoșoaia și a pus în dialog liderii administrației publice locale și județene cu reprezentanți ai mediului de afaceri.