Fondurile europene reprezintă un motor important al dezvoltării comunei Mogoșoaia, contribuind la extinderea rețelelor de utilități și la modernizarea infrastructurii edilitare. În cadrul conferinței ILFOVISION, Florin Covaci, primarul comunei Mogoșoaia, a prezentat progresele înregistrate în extinderea rețelelor de apă și canalizare, investițiile de aproximativ 48 de milioane de lei din finanțare europeană pentru canalizarea pluvială, precum și proiectele de modernizare a infrastructurii electrice și de extindere a rețelei de gaze naturale.

Dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare reprezintă una dintre prioritățile administrației locale din Mogoșoaia. Primarul Florin Covaci a explicat că, la preluarea mandatului, a găsit în desfășurare un proiect de extindere a rețelelor, contractat de operatorul Apă-Canal Ilfov, al cărui ritm de implementare genera numeroase nemulțumiri în rândul cetățenilor.

Prin intervențiile administrației locale, controalele efectuate și sancțiunile aplicate constructorului, lucrările au fost accelerate, ajungând la un stadiu de implementare și funcționalitate de 90%.

„În momentul preluării mandatului, stadiul lucrărilor era la 17%. (…). M-am poziționat de partea cetățenilor și am reușit să îi mobilizăm (…) și să aducem lucrările la un stadiu de 90% implementare și funcționalitate”, a declarat Florin Covaci, în cadrul conferinței ILFOVISION.

Beneficiile investiției sunt deja resimțite de locuitorii din zona Livadă, unde cetățenii au început să se branșeze la noile rețele de utilități.

Aproximativ 48 de milioane de lei din fonduri europene pentru canalizarea pluvială

Accesarea fondurilor europene permite administrației locale să răspundă și uneia dintre problemele majore ale comunității: riscul de inundații în zonele situate la o altitudine mai joasă față de vatra satului.

Comuna Mogoșoaia beneficiază de un proiect în valoare de aproximativ 48 de milioane de lei, finanțat din fonduri europene, destinat dezvoltării unei rețele de canalizare pluvială.

„Zona Livadă este mult mai jos față de vatra satului și atunci avem nevoie și de o canalizare pluvială. În acest sens, am reușit să devenim beneficiarii unui proiect de aproximativ 48 de milioane de lei, tot din finanțarea europeană”, a explicat edilul.

Investiția evidențiază rolul finanțărilor europene în dezvoltarea infrastructurii locale și în implementarea unor soluții pentru problemele cu care se confruntă comunitatea.

Modernizarea infrastructurii electrice: 32 de noi puncte de transformare și rețele subterane

Un alt proiect important pentru dezvoltarea comunei Mogoșoaia vizează consolidarea și modernizarea rețelelor electrice. Investiția, aflată în desfășurare, urmărește creșterea capacității și a stabilității rețelei, în contextul problemelor de tensiune semnalate de locuitori, în special în sezonul rece.

„Noi, mai ales pe timp de iarnă, avem mari probleme cu tensiunea. […] Se vor construi 32 de noi puncte trafo, rețelele vor fi îngropate și vor dispărea stâlpii de înaltă tensiune și de medie tensiune”, a precizat Florin Covaci.

Potrivit primarului, lucrările ar urma să fie finalizate până la începutul verii anului următor conferinței.

Extinderea rețelei de gaze naturale, o nouă direcție de dezvoltare

În ceea ce privește infrastructura de gaze naturale, edilul a subliniat că Mogoșoaia dispune de o rețea bine dezvoltată, însă administrația locală continuă demersurile pentru extinderea acesteia.

„Mogoșoaia stă destul de bine la acest capitol, dar mai avem anumite zone unde deja suntem în proceduri în vederea extinderii și a rețelei de gaze”, a adăugat primarul.

Prin valorificarea oportunităților de finanțare europeană și implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii edilitare, comuna Mogoșoaia urmărește să răspundă nevoilor unei comunități în continuă dezvoltare, să îmbunătățească accesul la utilități și să crească nivelul calității vieții locuitorilor.

Conferința ILFOVISION, de la Mogoșoaia, a fost organizată de Consiliul Județean Ilfov și Primăria Comunei Mogoșoaia și a pus în dialog liderii administrației publice locale și județene cu reprezentanți ai mediului de afaceri.