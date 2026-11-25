Dezvoltarea infrastructurii rutiere și tehnologice, digitalizarea și crearea unui mediu sigur și atractiv pentru angajați se numără printre prioritățile mediului de afaceri din Mogoșoaia. Cristina Popa, CEO DPD, a subliniat, în cadrul conferinței ILFOVISION, organizată de Consiliul Județean Ilfov și Primăria Mogoșoaia, importanța dialogului dintre antreprenori și autoritățile publice pentru dezvoltarea sustenabilă a comunității locale.

Dezvoltarea economică a localităților din proximitatea Capitalei aduce în prim-plan necesitatea unei colaborări mai strânse între administrația publică și companiile care își desfășoară activitatea în aceste zone. Investițiile în infrastructură, digitalizarea și calitatea vieții sunt teme de interes comun, atât pentru investitori, cât și pentru locuitori.

Prezentă la conferința ILFOVISION de la Mogoșoaia, Cristina Popa, CEO DPD, a evidențiat rolul întâlnirilor dintre reprezentanții mediului de afaceri și autoritățile locale și județene în identificarea unor soluții la provocările comunității.

„Este o inițiativă lăudabilă. Este nevoie de astfel de evenimente în care mediul de afaceri să se întâlnească cu administrația publică locală și județeană. De ce? Pentru că doar împreună putem să construim proiecte care contează cu adevărat pentru comunitate, atât pentru angajații noștri, cât și pentru cetățenii din Mogoșoaia”, a declarat Cristina Popa, CEO DPD.

Infrastructura și digitalizarea, priorități pentru mediul de afaceri

Calitatea infrastructurii rutiere și tehnologice reprezintă un factor important pentru competitivitatea companiilor, în special în sectorul logistic și al serviciilor de curierat, unde mobilitatea și eficiența operațională au un rol esențial.

Întrebată care sunt așteptările mediului de afaceri de la administrația publică, Cristina Popa a punctat necesitatea unor investiții care să răspundă atât nevoilor companiilor, cât și celor ale angajaților.

„Doleanțele noastre sunt simple. Ne dorim infrastructură rutieră, tehnologică, ne dorim digitalizare, ne dorim un mediu plăcut, în care angajații să vină cu plăcere la birou, să se simtă în siguranță și să contribuim cu toții la educarea copiilor noștri în liniște”, a precizat CEO-ul DPD.

Calitatea vieții, o preocupare comună a companiilor și administrației locale

Dincolo de infrastructura necesară desfășurării activităților economice, reprezentanta DPD a adus în discuție importanța calității vieții angajaților, a siguranței și a responsabilității comune față de educația generațiilor viitoare.

Perspectiva prezentată în cadrul conferinței Ilfovision evidențiază legătura dintre dezvoltarea economică și cea socială a localităților din județul Ilfov. Atractivitatea unei comunități pentru investitori depinde nu doar de facilitățile oferite companiilor, ci și de condițiile de viață și de muncă ale angajaților acestora.

Dialogul dintre mediul privat și administrația publică poate contribui astfel la conturarea unor proiecte de dezvoltare locală care să răspundă atât obiectivelor economice ale companiilor, cât și nevoilor comunității.

Conferința ILFOVISION, de la Mogoșoaia, a fost organizată de Consiliul Județean Ilfov și Primăria Comunei Mogoșoaia și a pus în dialog liderii administrației publice locale și județene cu reprezentanți ai mediului de afaceri.