Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a

GÂNDUL organizează conferința “RECYCLE NOW UNITED, ediția a VI-a – Stronger united, greener tomorrow”. Conferința se va desfășura luni, 13 octombrie 2025 la Hotelul InterContinental Athénée Palace București, începând cu ora 10:00.
Schimbările climatice și presiunea asupra resurselor naturale impun o colaborare mai strânsă între autorități și mediul privat, pentru a transforma strategiile de mediu în rezultate tangibile.
Prin acest eveniment, GÂNDUL își reafirmă angajamentul de a se implica activ în dialogul esențial dintre autoritățile publice, mediul privat și societatea civilă, cu scopul de a identifica și implementa cele mai eficiente soluții de mediu.
Ajunsă la cea de-a șasea ediție, conferința “RECYCLE NOW UNITED” rămâne o platformă esențială de dialog și cooperare, menită să evidențieze rolul crucial al reciclării, al economiei circulare și al inovației în atingerea obiectivelor de sustenabilitate asumate la nivel național și european. Evenimentul pune accent pe importanța colaborării dintre autorități, mediul privat și societatea civilă, pentru accelerarea tranziției verzi și transformarea angajamentelor de mediu în acțiuni concrete și rezultate vizibile.
Temele abordate în conferință se vor concentra pe:
- Rolul economiei circulare în contextul noilor provocări climatice
- Creșterea gradului de colectare și reciclare a deșeurilor
- SGR – sistemul de garanție-returnare, model de succes și direcții de dezvoltare
- Reducerea decalajului de colectare între urban și rural
- Digitalizarea și inovația în sprijinul reciclării și economiei circulare
- Educația de mediu – baza formării noilor generații responsabile
- Reciclarea materiilor critice – soluție pentru independența economică și tranziția verde
Parteneri:
- RetuRO
- Green Point
- OIREP Ambalaje
- Clean Recycle
- DS Smith Recycling
- Aqua Bilbor
- OSCAR Downstream
- One United Properties
Invitați:
- Diana-Anda Buzoianu, ministrul Mediului, Pădurilor și Apelor
- Laurențiu-Alexandru Păștinaru, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate
- Florin Bănică, președinte, Administrația Fondului pentru Mediu
- Mihaela Frăsineanu, consilier de stat, Cancelaria Primului Ministru
- Andrei Corlan, comisar general, Garda Națională de Mediu
- Anca Marinescu, Corporate Affairs & Communication Manager, RetuRO
- Geanin Șerban, președinte, Asociația OIREP Ambalaje
- Dan Ceaușescu, CEO, Green Point
- Adrian Bădalica, director general, DS Smith Recycling
- Cosmin Monta, fondator & CEO, Clean Recycle
- Valentin Negoită, președinte, ECOTIC
- Alin Gîlga, director general, Aqua Bilbor
- Alexandra Ghenea, director executiv, Coaliția PRO DEEE
- Alin Andreescu, Head of Asset Management, One United Properties
- Reprezentant OSCAR Downstream
Moderator:
- Bogdan Pavel – Senior Editor GÂNDUL