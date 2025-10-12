Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a

GÂNDUL organizează conferința “RECYCLE NOW UNITED, ediția a VI-a – Stronger united, greener tomorrow”. Conferința se va desfășura luni, 13 octombrie 2025 la Hotelul InterContinental Athénée Palace București, începând cu ora 10:00.

Schimbările climatice și presiunea asupra resurselor naturale impun o colaborare mai strânsă între autorități și mediul privat, pentru a transforma strategiile de mediu în rezultate tangibile.

Prin acest eveniment, GÂNDUL își reafirmă angajamentul de a se implica activ în dialogul esențial dintre autoritățile publice, mediul privat și societatea civilă, cu scopul de a identifica și implementa cele mai eficiente soluții de mediu.

Ajunsă la cea de-a șasea ediție, conferința “RECYCLE NOW UNITED” rămâne o platformă esențială de dialog și cooperare, menită să evidențieze rolul crucial al reciclării, al economiei circulare și al inovației în atingerea obiectivelor de sustenabilitate asumate la nivel național și european. Evenimentul pune accent pe importanța colaborării dintre autorități, mediul privat și societatea civilă, pentru accelerarea tranziției verzi și transformarea angajamentelor de mediu în acțiuni concrete și rezultate vizibile.

Temele abordate în conferință se vor concentra pe:

Rolul economiei circulare în contextul noilor provocări climatice

Creșterea gradului de colectare și reciclare a deșeurilor

SGR – sistemul de garanție-returnare, model de succes și direcții de dezvoltare

Reducerea decalajului de colectare între urban și rural

Digitalizarea și inovația în sprijinul reciclării și economiei circulare

Educația de mediu – baza formării noilor generații responsabile

Reciclarea materiilor critice – soluție pentru independența economică și tranziția verde

Parteneri:

RetuRO

Green Point

OIREP Ambalaje

Clean Recycle

DS Smith Recycling

Aqua Bilbor

OSCAR Downstream

One United Properties

Invitați:

Diana-Anda Buzoianu, ministrul Mediului, Pădurilor și Apelor

Laurențiu-Alexandru Păștinaru, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate

Florin Bănică, președinte, Administrația Fondului pentru Mediu

Mihaela Frăsineanu, consilier de stat, Cancelaria Primului Ministru

Andrei Corlan, comisar general, Garda Națională de Mediu

Anca Marinescu, Corporate Affairs & Communication Manager, RetuRO

Geanin Șerban, președinte, Asociația OIREP Ambalaje

Dan Ceaușescu, CEO, Green Point

Adrian Bădalica, director general, DS Smith Recycling

Cosmin Monta, fondator & CEO, Clean Recycle

Valentin Negoită, președinte, ECOTIC

Alin Gîlga, director general, Aqua Bilbor

Alexandra Ghenea, director executiv, Coaliția PRO DEEE

Alin Andreescu, Head of Asset Management, One United Properties

Reprezentant OSCAR Downstream

Moderator: