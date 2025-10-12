Prima pagină » Evenimente » Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a

Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a

12 oct. 2025, 13:51, Evenimente
Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a

GÂNDUL organizează conferința “RECYCLE NOW UNITED, ediția a VI-a – Stronger united, greener tomorrow”. Conferința se va desfășura luni, 13 octombrie 2025 la Hotelul InterContinental Athénée Palace București, începând cu ora 10:00.

Schimbările climatice și presiunea asupra resurselor naturale impun o colaborare mai strânsă între autorități și mediul privat, pentru a transforma strategiile de mediu în rezultate tangibile.

Prin acest eveniment, GÂNDUL își reafirmă angajamentul de a se implica activ în dialogul esențial dintre autoritățile publice, mediul privat și societatea civilă, cu scopul de a identifica și implementa cele mai eficiente soluții de mediu.

Ajunsă la cea de-a șasea ediție, conferința “RECYCLE NOW UNITED” rămâne o platformă esențială de dialog și cooperare, menită să evidențieze rolul crucial al reciclării, al economiei circulare și al inovației în atingerea obiectivelor de sustenabilitate asumate la nivel național și european. Evenimentul pune accent pe importanța colaborării dintre autorități, mediul privat și societatea civilă, pentru accelerarea tranziției verzi și transformarea angajamentelor de mediu în acțiuni concrete și rezultate vizibile.

Temele abordate în conferință se vor concentra pe:

  • Rolul economiei circulare în contextul noilor provocări climatice
  • Creșterea gradului de colectare și reciclare a deșeurilor
  • SGR – sistemul de garanție-returnare, model de succes și direcții de dezvoltare
  • Reducerea decalajului de colectare între urban și rural
  • Digitalizarea și inovația în sprijinul reciclării și economiei circulare
  • Educația de mediu – baza formării noilor generații responsabile
  • Reciclarea materiilor critice – soluție pentru independența economică și tranziția verde

Parteneri:

  • RetuRO
  • Green Point
  • OIREP Ambalaje
  • Clean Recycle
  • DS Smith Recycling
  • Aqua Bilbor
  • OSCAR Downstream
  • One United Properties

Invitați:

  • Diana-Anda Buzoianu, ministrul Mediului, Pădurilor și Apelor
  • Laurențiu-Alexandru Păștinaru, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate
  • Florin Bănică, președinte, Administrația Fondului pentru Mediu
  • Mihaela Frăsineanu, consilier de stat, Cancelaria Primului Ministru
  • Andrei Corlan, comisar general, Garda Națională de Mediu
  • Anca Marinescu, Corporate Affairs & Communication Manager, RetuRO
  • Geanin Șerban, președinte, Asociația OIREP Ambalaje
  • Dan Ceaușescu, CEO, Green Point
  • Adrian Bădalica, director general, DS Smith Recycling
  • Cosmin Monta, fondator & CEO, Clean Recycle
  • Valentin Negoită, președinte, ECOTIC
  • Alin Gîlga, director general, Aqua Bilbor
  • Alexandra Ghenea, director executiv, Coaliția PRO DEEE
  • Alin Andreescu, Head of Asset Management, One United Properties
  • Reprezentant OSCAR Downstream

Moderator:

  • Bogdan Pavel – Senior Editor GÂNDUL
Mediafax
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Cancan.ro
Pe ce dată este finala Asia Express 2025, de fapt. Decizia fără precedent luată de Antena 1
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de pensionare
Mediafax
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
Click
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Cancan.ro
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Cutremur azi dimineață în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
ULTIMA zi la SAB 2025 - Cele mai tari mașini pe care le poți vedea
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Capital.ro
Dan Voiculescu, dezvăluire despre foștii președinți ai României. Ce i-a cerut Traian Băsescu: A fost cel mai virulent
Evz.ro
Netflix pregătește despărțirea de cel mai popular serial. Ultimul sezon se anunță spectaculos
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
O celebră cântăreață scoate la iveală DETALII NEȘTIUTE despre fiica lui Igor Cuciuc: "Mi se duce pământul de sub picioare când vorbesc". Ce s-a întâmplat cu Andreea Cuciuc cu o seară înainte să moară? Nimeni nu bănuia ce urma
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Mary Whiton Calkins, pionieră a psihologiei și a luptei pentru drepturile femeilor în știință
Marius Tucă Show începe luni, 13 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
14:10
Marius Tucă Show începe luni, 13 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
EXTERNE Peskov recunoaște. Moscova este în bătaia focului ucrainean. SUA ajută Kievul să atingă țintele strategice în adâncime ale Rusiei
14:09
Peskov recunoaște. Moscova este în bătaia focului ucrainean. SUA ajută Kievul să atingă țintele strategice în adâncime ale Rusiei
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 13 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
14:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 13 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ULTIMA ORĂ România, traversată de un nou val de aer POLAR. Temperaturi negative, nopți geroase și brumă. Meteorolog ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Se menține semnalul de răcire”
13:50
România, traversată de un nou val de aer POLAR. Temperaturi negative, nopți geroase și brumă. Meteorolog ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Se menține semnalul de răcire”
IT&C Oamenii, manipulați de ChatGPT, dezvăluie un fost cercetător la OpenAI. „Lucrurile sunt mai grave decât vă imaginați”
13:42
Oamenii, manipulați de ChatGPT, dezvăluie un fost cercetător la OpenAI. „Lucrurile sunt mai grave decât vă imaginați”
EXTERNE A 7-a zi de CRIZĂ politică în Franța / CONDIȚIILE impuse de Sébastien Lecornu pentru a accepta cererea lui Macron
13:30
A 7-a zi de CRIZĂ politică în Franța / CONDIȚIILE impuse de Sébastien Lecornu pentru a accepta cererea lui Macron
Un primar PNL îl atacă direct pe Bolojan. Edilul îl acuză de dublă măsură și ipocrizie: Când erați la Bihor, era bine să va dea Guvernul cu nemiluita
POLITICĂ Un primar PNL îl atacă direct pe Bolojan. Edilul îl acuză de dublă măsură și ipocrizie: Când erați la Bihor, era bine să va dea Guvernul cu nemiluita
VIDEO Interviu cu Maria Corina Machado. De ce i-a dedicat Premiul Nobel lui Trump. “Venezuela este acum în pragul libertății după 26 de ani de tiranie.” Ce fac acum aliații din Rusia ai lui Maduro
Interviu cu Maria Corina Machado. De ce i-a dedicat Premiul Nobel lui Trump. “Venezuela este acum în pragul libertății după 26 de ani de tiranie.” Ce fac acum aliații din Rusia ai lui Maduro
EXTERNE Pacea n-a durat decât o seară. Hamas preia rapid controlul total în GAZA după acordul de încetare a focului
Pacea n-a durat decât o seară. Hamas preia rapid controlul total în GAZA după acordul de încetare a focului
EXCLUSIV Măsurile guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv. Dimpotrivă. Au îngenuncheat economia, au inhibat consumul și au oprit investițiile. Creșterea de TVA nu a crescut încasările
Măsurile guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv. Dimpotrivă. Au îngenuncheat economia, au inhibat consumul și au oprit investițiile. Creșterea de TVA nu a crescut încasările
EXTERNE Atac armat în SUA. Opt persoane, ucise la un meci de fotbal american din statul Mississippi
Atac armat în SUA. Opt persoane, ucise la un meci de fotbal american din statul Mississippi
Sari la bara de unelte