Ministra de Externe Oana Țoiu, „flancată” de opt pușcași marini și de Dickerson, însărcinatul cu afaceri militare al SUA în România. În ce context a fost făcută poza

13 dec. 2025, 16:45, Evenimente
Ministrul Afacerilor Externe a participat, la Bucureşti, la evenimentul dedicat marcării a 250 de ani de la înfiinţarea United States Marine Corps. Țoiu a subliniat rolul important pe care puşcaşii marini îl au nu doar în plan militar, ci şi diplomatic.

Oana Ţoiu a declarat că puşcaşii marini ai Statelor Unite contribuie semnificativ şi în zona diplomatică, fiind prezenţi în cadrul ambasadelor americane din întreaga lume, inclusiv în România.

Țoiu: ”Puşcaşii marini ai Statelor Unite au şi un rol diplomatic semnificativ, servind în cadrul ambasadelor americane din întreaga lume, inclusiv în România”

Evenimentul a celebrat istoria şi misiunea Corpului Puşcaşilor Marini, o instituţie esenţială pentru Statele Unite, recunoscută pentru implicarea sa în apărarea păcii şi libertăţii, inclusiv pe continentul european.

Puşcaşii marini ai Statelor Unite au şi un rol diplomatic semnificativ, servind în cadrul ambasadelor americane din întreaga lume, inclusiv în România.

De-a lungul timpului, cetăţeni români au servit în US Marine Corps, iar militari români au luptat alături de puşcaşii marini americani, consolidând Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii.

În mod simbolic, motto-ul celebru al Corpului Puşcaşilor Marini — Semper Fidelis — este apropiat de motto-ul Ministerului Afacerilor Externe al României: Semper Fidelis Patriae”, a afirmat Oana Ţoiu.

