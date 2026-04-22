În urma unei operațiuni derulate de polițiștii Antidrog ai BCCO Oradea și de procurorii DIICOT a fost reţinut la Oradea un cetățean polonez, Brzezinski Jacek Andrzej, care trafica o cantitate mare de stupefiante. Anchetatorii au capturat 50 de kilograme de 3-CMC, drog de mare risc cunoscut ca „cristal”. Polonezul a fost reținut și trimis azi în fața instanței pentru emiterea mandatului de arestare preventivă. Specialiștii Antidrog susțin că dacă aceste droguri ajungeau pe piața neagră pentru consum, traficanții aveau un profit estimat la circa 1,7 milioane euro.

Captură DIICOT de 1,7 milioane euro. 50 kilograme de drog „cristal” urmau să “inunde” piața neagră din România printr-un traficant polonez

Comunicatul transmis de DNA precizează următoarele informații legate de acest caz:

“La data de 22 aprilie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea unui inculpat (cetățean polonez), în vârstă de 41 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de mare risc. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, inculpatul , care s-a deplasat pe cale terestră, pe ruta Polonia-Ungaria-România , a introdus pe teritoriul țării, în scopul vânzării, aproximativ 50 kilograme drog de mare risc 3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal.

Astfel, în seara de 21.04.2026, acesta a fost prins în flagrant, în municipiul Oradea, în timp ce tranzacționa cantitatea de ”cristal”, prin metoda dead drop.

Pe parcursul cercetărilor efectuate în această cauză penală au fost indisponibilizate alte aproximativ 108 kilograme drog de mare risc 3CMC, introduse în țară pe aceeași rută și amplasate în diferite locații, prin aceeași metodă.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea și al polițiștilor din Inspectoratul Județean de Poliție Bihor.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.

