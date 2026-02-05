Cum au fost prinși de DIICOT cei trei traficanți de droguri din Ilfov. Cine făcea parte din rețeaua care aducea stupefiante din Spania

Poliția Română și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism vin cu noi detalii în cazul operațiunii de prindere a unor traficanți de droguri în Ilfov, acțiune în urma căreia doi polițiști au fost răniți. Potrivit surselor, cei trei traficanți vindeau cocaină care era adusă din Spania.

Conform surselor, inculpații au inițiat și au construit o grupare de criminalitate organizată cu scopul de a obține beneficii materiale importante din comercializarea de droguri. Potrivit surselor judiciare, cei trei traficanți sunt Stelian State, zis „nea State”, traficant cu antecedente, Alexandru Găină, cunoscut cu antecedente penale, hoț de mașini de lux, figură poeminentă a lumii interlope și Zamfir Petrișor-Dănuț, traficant care locuia în zona Nordului.

Unul dintre suspecți a fost prins în flagrant, în trafic, în timp ce transporta mai multe kilograme de cocaină și hașiș. Încercând să scape, acesta ar fi lovit două mașini de poliție, motiv pentru care forțele de ordine au tras două focuri de armă.

Cei trei bărbați s-au folosit de conexiunile în mediile narco traficanților din America Latină și Europa ale lui Stelian State, cunoscut cu antecedente privind infracțiuni la regimul drogurilor comise într-o țară non UE.

În urmă cu câțiva ani, State a fost acuzat de trafic de droguri în Australia după ce ar fi încercat să aducă o jumătate de tonă de cocaină în valoare de peste 50 de milioane de dolari. Astfel, inculpații au conceput un plan de a introduce periodic în România cantități importante de droguri de mare risc precum cocaina și droguri de risc, hașiș, cu intenția de a le comercializa către o rețea de distribuitori.

„La data de 5 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 3 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic international de droguri de risc și mare risc, trafic intern de droguri de risc și mare risc, deținere fără drept, de droguri de mare risc, în vederea consumului propriu și deținere fără drept, de droguri de risc, în vederea consumului propriu. În sarcina unuia dintre inculpați s-a reținut și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Flagrant în localitatea Gruiu din Ilfov

Din actele de urmărire penală a rezultat faptul că, începând cu luna octombrie a anului 2025, inculpații au inițiat și au constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul de a obține beneficii materiale importante din comercializarea de droguri. În realizarea obiectivului grupării de criminalitate organizată, la finele lunii ianuarie 2026, doi dintre inculpați s-au deplasat în Europa de vest, de unde procurat și introdus pe teritoriul României, pe cale rutieră, cantitatea de aproximativ 5 kilograme cocaină și 8 kilograme hașiș, cu valoarea de piață de circa 400.000 euro. Ulterior, cei doi inculpați au stocat substanțele interzise, destinate comercializării, în locații de pe raza județului llfov și a municipiului București, de unde urmau a fi introduse pe piață

În urma investigațiilor derulate, în cursul zilei de 04.02.2026, s-a realizat prinderea în flagrant a unuia dintre inculpați, în localitatea Gruiu, în timp ce transporta cu un autoturism, în vederea comercializării, aproximativ 4 kilograme cocaină și circa 8 kilograme hașiș. În acest context, până la momentul imobilizării sale, inculpatul a opus rezistență, provocând avarierea unor autoturisme ale poliție. Ulterior, în urma testării cu aparatul drug test, a reieșit că inculpatul se afla sub influența substanțelor interzise, stare în care a condus pe drumurile publice autoturismul în care se aflau drogurile destinate distribuirii.

Au fost efectuate 9 percheziții domiciliare, în municipiul București și pe raza județelor Ilfov și Constanța, fiind găsite și ridicate o altă cantitate de aproximativ 1 kilogram cocaină, hașiș , sume de bani, cântare de mare precizie, dar și înscrisuri relevante” ,transmite DIICOT.

