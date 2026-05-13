Primele familii de același sex cer statului român transcrierea certificatelor de căsătorie încheiate în UE. Avocatul poporului, Renate Weber anunță un demers pentru abrogarea articolului din Codul Civil care interzice recunoașterea căsătoriilor gay încheiate în străinătate, publică G4Media.ro

ACCEPT a lansat miercuri procedura administrativă prin care familiile formate din persoane de același sex, căsătorite în alte state membre ale Uniunii Europene, cer României transcrierea certificatelor de căsătorie în registrele de stare civilă. Primele familii au semnat simbolic cererile de transcriere, în cadrul evenimentului „România, spunem DA! Familiile noastre își vor găsi locul acasă”, la care a participat și Avocatul Poporului, Renate Weber.

Precedentul Cupriak-Trojan v. Mazowieckie Voivode

Demersul vine după hotărârea definitivă pronunțată în noiembrie 2025 de Marea Cameră a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Cupriak-Trojan v. Mazowieckie Voivode. Aceasta pornește dintr-o întrebare preliminară ridicată de o instanță din Polonia.

ACCEPT afirmă că decizia creează o obligație pentru toate statele UE de a transcrie căsătoriile între persoane de același sex în registrele naționale de stare civilă, chiar dacă legislația internă nu permite încheierea unor astfel de căsătorii.

La eveniment au participat familii de români căsătorite în alte state europene, reprezentanți ai societății civile și avocați implicați în dosarele privind recunoașterea familiilor de același sex.

Cristina și Jadwiga, care au locuit în Spania unde s-au și căsătorit. Ele au spus că s-au întors în România și cer statului să le recunoască familia.

„Ne-am căsătorit pentru că ne iubim și, la fel ca toți oamenii care se iubesc și se respectă reciproc. Ne dorim să îmbătrânim împreună. După ani de zile în care am trăit într-o țară în care toate familiile sunt tratate cu demnitate.Ne-am întors în România – locul pe care îl numim acasă. Noi continuăm să fim o familie și aici. Așteptăm ca statul român să recunoască acest fapt”, au transmis cele două.

Persoanele de același sex căsătorite în alte state UE își pierd statutul marital în România

ACCEPT arată că, în lipsa recunoașterii juridice, persoanele de același sex căsătorite în alte state UE își pierd statutul marital atunci când se întorc în România.

nu pot lua decizii medicale una pentru cealaltă

nu pot fi recunoscute ca aparținători în caz de urgență

nu pot moșteni automat bunurile comune și nu pot beneficia de facilități fiscale dedicate familiilor.

Avocata Anca Baltac a spus că organizația lucrează inclusiv cu familii ajunse la vârsta pensionării, care vor să revină în România după ani de muncă în străinătate.

Renate Weber: Mă voi adresa Parlamentului pentru abrogarea articolului din Codul Civil

Avocatul Poporului, Renate Weber, a spus că este greu de acceptat ca România, stat membru al Uniunii Europene de aproape 20 de ani, să nu recunoască încă familiile formate din persoane de același sex.

„Mi-e greu să cred că în 2026, într-un stat care de aproape 20 de ani este membru al Uniunii Europene, încă nu avem o recunoaștere a căsătoriilor între persoane de același sex”.

Ea a invocat dreptul la demnitate, prevăzut de Constituție.