Fostul ministru al Transporturilor acuză că cerealele românești nu mai au loc în silozuri din cauza celor din Ucraina: Solicit intervenția de urgență a statului

Ciprian Șerban, fostul ministru al Transporturilor, afirmă că a fost informat că cerealele românești nu mai au loc în silozuri din cauza cerealelor din Ucraina. Deputatul PSD solicită intervenția de urgență a statului român, fără să precizeze sursa acestor acuzații.

Afirmațiile vin în contextul în care Reuters a transmis, la începutul acestei săptămâni, că Ucraina analizează o nouă rută pentru exporturile de cereale, pe calea ferată prin Moldova și apoi către Portul Constanța.

Producătorii români acuză că cerealele din Ucraina au prioritate în silozuri

Kievul ar fi cerut o reducere de 50% a tarifelor de transport, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene.

„Am fost informat că producțiile românești de cereale nu mai au loc în silozuri pentru că operatorii feroviari prioritizează transportul de cereale din Ucraina. Astfel, fluxurile financiare ale agricultorilor români sunt blocate, aceștia acumulând pe nedrept, datorii la bănci sau la furnizori”, a transmis social-democratul pe pagina sa de Facebook..

Fostul ministru al Transporturilor criticat situația și a comparat-o cu cea în care un fermier nu are grijă de vaca de lapte.

„Statisticile oficiale au demonstrat că, cel puțin în ultimii 10 ani, două domenii de activitate au dus greul încasărilor la bugetul de stat și au creat plusvaloare în economia românească. Mă refer aici la infrastructura de transport și la agricultură. Chiar dacă bătrânii noștri ne-au învățat să avem grijă de vaca ce ne dă lapte, în aceste zile, tocmai asta nu facem”, a adăugat Șerban.

„Solicit intervenția de urgență a statului român”

Ciprian Șerban a cerut intervenția statului român

„Solicit intervenția de urgență a statului român în această problemă și atrag atenția că destabilizarea acestui sector extrem de important poate crea consecințe extrem de grave! Dacă operatorii feroviari privați își pot conduce afacerea cum doresc, companiile de stat să nu uite de subvențiile pe care le primesc de la bugetul de stat, adică din taxele și impozitele plătite și de, sau mai ales, de fermierii români, și mă refer aici cu precădere la Carpatica SA”, a precizat Ciprian Șerban.

De altfel, aceasta nu este singura problemă semnalată autorităților române legat de transportul cerealelor provenite din Ucraina. Analistul de politică externă Ștefan Popescu a avertizat la emisiunea „Subiectul zilei” cu Răzvan Dumitrescu că România își poate crește gradul de vulnerabilitate în fața Rusiei dacă devine principalul coridor logistic pentru transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră.

Exporturile ucrainene merg spre Africa, mai ales spre țările din nordul Africii, iar prin România este mult mai simplu, a explicat analistul.

Până la 4,5 milioane de tone de cereale ar putea ajunge anual spre Constanța

Oleg Tofilat, fost șef al Căilor Ferate din Moldova, estimează că un asemenea coridor feroviar ar putea permite transportarea a aproximativ 4,5 milioane de tone de cereale pe an. Calculele autorităților ucrainene arată că, odată devenită operațională, ruta prin Republica Moldova și România ar putea prelua aproximativ 10% din exporturile Ucrainei.

Miza este importantă inclusiv pentru România, deoarece cerealele transportate prin Republica Moldova ar urma să ajungă în Portul Constanța, de unde ar putea fi depozitate și expediate mai departe către piețele internaționale.

Ucraina acuză reducerea exporturilor de cereale din cauza problemelor logistice

Problemele logistice provocate de război încep să se reflecte și în prognozele Kievului. Ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki, a declarat pentru Reuters că estimarea privind exporturile de cereale pentru sezonul 2026-2027 a fost redusă la 38-40 de milioane de tone. Anterior, autoritățile estimau exporturi de aproximativ 43 de milioane de tone.

Analiștii APK-Inform și-au redus, la rândul lor, prognoza cu 8,6%, până la 39,4 milioane de tone, invocând perturbările produse în activitatea de export.

Impactul este semnificativ pentru economia ucraineană. Peste 90% din exporturile de cereale ale țării sunt transportate prin porturile maritime, iar produsele agricole reprezintă cea mai importantă categorie a exporturilor Ucrainei.