Prima pagină » Știri politice » Fostul ministru al Transporturilor acuză că cerealele românești nu mai au loc în silozuri din cauza celor din Ucraina: Solicit intervenția de urgență a statului

Fostul ministru al Transporturilor acuză că cerealele românești nu mai au loc în silozuri din cauza celor din Ucraina: Solicit intervenția de urgență a statului

Gilda Popa
Fostul ministru al Transporturilor acuză că cerealele românești nu mai au loc în silozuri din cauza celor din Ucraina: Solicit intervenția de urgență a statului
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ciprian Șerban, fostul ministru al Transporturilor, afirmă că a fost informat că cerealele românești nu mai au loc în silozuri din cauza cerealelor din Ucraina. Deputatul PSD solicită intervenția de urgență a statului român, fără să precizeze sursa acestor acuzații.

Afirmațiile vin în contextul în care Reuters a transmis, la începutul acestei săptămâni, că Ucraina analizează o nouă rută pentru exporturile de cereale, pe calea ferată prin Moldova și apoi către Portul Constanța.

Producătorii români acuză că cerealele din Ucraina au prioritate în silozuri

Kievul ar fi cerut o reducere de 50% a tarifelor de transport, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene.

„Am fost informat că producțiile românești de cereale nu mai au loc în silozuri pentru că operatorii feroviari prioritizează transportul de cereale din Ucraina. Astfel, fluxurile financiare ale agricultorilor români sunt blocate, aceștia acumulând pe nedrept, datorii la bănci sau la furnizori”, a transmis social-democratul pe pagina sa de Facebook..

Fostul ministru al Transporturilor criticat situația și a comparat-o cu cea în care un fermier nu are grijă de vaca de lapte.

„Statisticile oficiale au demonstrat că, cel puțin în ultimii 10 ani, două domenii de activitate au dus greul încasărilor la bugetul de stat și au creat plusvaloare în economia românească. Mă refer aici la infrastructura de transport și la agricultură. Chiar dacă bătrânii noștri ne-au învățat să avem grijă de vaca ce ne dă lapte, în aceste zile, tocmai asta nu facem”, a adăugat Șerban.

„Solicit intervenția de urgență a statului român”

Ciprian Șerban a cerut intervenția statului român

„Solicit intervenția de urgență a statului român în această problemă și atrag atenția că destabilizarea acestui sector extrem de important poate crea consecințe extrem de grave! Dacă operatorii feroviari privați își pot conduce afacerea cum doresc, companiile de stat să nu uite de subvențiile pe care le primesc de la bugetul de stat, adică din taxele și impozitele plătite și de, sau mai ales, de fermierii români, și mă refer aici cu precădere la Carpatica SA”, a precizat Ciprian Șerban.

De altfel, aceasta nu este singura problemă semnalată autorităților române legat de transportul cerealelor provenite din Ucraina. Analistul de politică externă Ștefan Popescu a avertizat la emisiunea „Subiectul zilei” cu Răzvan Dumitrescu că România își poate crește gradul de vulnerabilitate în fața Rusiei dacă devine principalul coridor logistic pentru transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră.

Exporturile ucrainene merg spre Africa, mai ales spre țările din nordul Africii, iar prin România este mult mai simplu, a explicat analistul.

Până la 4,5 milioane de tone de cereale ar putea ajunge anual spre Constanța

Oleg Tofilat, fost șef al Căilor Ferate din Moldova, estimează că un asemenea coridor feroviar ar putea permite transportarea a aproximativ 4,5 milioane de tone de cereale pe an. Calculele autorităților ucrainene arată că, odată devenită operațională, ruta prin Republica Moldova și România ar putea prelua aproximativ 10% din exporturile Ucrainei.

Miza este importantă inclusiv pentru România, deoarece cerealele transportate prin Republica Moldova ar urma să ajungă în Portul Constanța, de unde ar putea fi depozitate și expediate mai departe către piețele internaționale.

Ucraina acuză reducerea exporturilor de cereale din cauza problemelor logistice

Problemele logistice provocate de război încep să se reflecte și în prognozele Kievului. Ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki, a declarat pentru Reuters că estimarea privind exporturile de cereale pentru sezonul 2026-2027 a fost redusă la 38-40 de milioane de tone. Anterior, autoritățile estimau exporturi de aproximativ 43 de milioane de tone.

Analiștii APK-Inform și-au redus, la rândul lor, prognoza cu 8,6%, până la 39,4 milioane de tone, invocând perturbările produse în activitatea de export.

Impactul este semnificativ pentru economia ucraineană. Peste 90% din exporturile de cereale ale țării sunt transportate prin porturile maritime, iar produsele agricole reprezintă cea mai importantă categorie a exporturilor Ucrainei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
22:34
Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
ADMINISTRAȚIE Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
21:09
Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
REACȚIE Diana Buzoianu convoacă de urgență conducerea Romsilva după contractele de 28 de milioane de lei atribuite fără publicare
20:20
Diana Buzoianu convoacă de urgență conducerea Romsilva după contractele de 28 de milioane de lei atribuite fără publicare
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
19:54
Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
VIDEO Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei. A ales, pentru al doilea an consecutiv, să meargă la mănăstire. La ce lăcaș de cult a fost surprins
18:07
Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei. A ales, pentru al doilea an consecutiv, să meargă la mănăstire. La ce lăcaș de cult a fost surprins
REACȚIE Radu Marinescu, mesaj acid pentru Bolojan după huiduielile de Ziua Marinei: „Umbra lui Lăpușneanu la Constanța”
17:55
Radu Marinescu, mesaj acid pentru Bolojan după huiduielile de Ziua Marinei: „Umbra lui Lăpușneanu la Constanța”
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?
CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
SPORT David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
22:03
David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
SCANDAL Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri
21:23
Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri
RĂZBOI Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim
21:01
Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim

Cele mai noi

Trimite acest link pe