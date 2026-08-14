Prima pagină » Știri externe » O nouă cale ferată va lega Bulgaria și Turcia, cu conexiune spre România

O nouă cale ferată va lega Bulgaria și Turcia, cu conexiune spre România

O nouă cale ferată va lega Bulgaria și Turcia, cu conexiune spre România
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bulgaria și Turcia pregătesc noi proiecte de infrastructură pentru consolidarea legăturilor de transport și energie. Printre acestea se numără o nouă rută feroviară între Edirne și Yambol, care ar urma să ofere o alternativă la aglomeratul punct de trecere a frontierei Kapitan Andreevo-Kapıkule.

Cum va arăta noua rută feroviară alternativă dintre Bulgaria și Turcia

Proiectul unei noi linii feroviare între Edirne, Lesovo, Elhovo și Yambol a fost discutat la Sofia de oficialii bulgari și turci. Noua rută ar urma să ofere o alternativă la conexiunea feroviară existentă prin punctul de trecere a frontierei Kapitan Andreevo-Kapıkule, unul dintre cele mai aglomerate puncte de legătură dintre Bulgaria și Turcia, relatează publicația Novinite.

Premierul bulgar Rumen Radev a subliniat importanța proiectului în cadrul întâlnirii cu ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloglu. La discuții a participat și ministrul bulgar al Transporturilor, Georgi Peev.

„Viitorul regiunii noastre va fi din ce în ce mai mult modelat de conectivitatea dintre Bulgaria și Turcia, ca motor al dezvoltării în Europa de Sud-Est, creând noi oportunități de schimb între Europa și Asia”, a declarat Radev.

Cele două părți au convenit că dezvoltarea conectivității este importantă nu doar în perioadele de criză, ci și pentru stabilitatea regională, schimburile economice și climatul investițional. Discuțiile au vizat oportunități de investiții în infrastructura rutieră, aeriană și feroviară, precum și în tehnologiile digitale și sectorul energetic.

Bulgaria și Turcia discută și despre energie

Conectivitatea energetică a fost un alt subiect important al întâlnirii. Bulgaria și Turcia au discutat despre cooperarea privind coridoarele pentru transportul energiei verzi și rutele de transport al gazelor naturale către piețele europene.

Radev a descris conexiunea energetică transfrontalieră dintre Bulgaria și Turcia ca fiind extrem de importantă pentru regiune. El a mai spus că adaptarea acordului dintre compania bulgară de stat Bulgargaz și compania turcă BOTAȘ la condițiile actuale ale pieței generează deja un interes reînnoit pentru livrările de gaze din țările vecine prin această rută.

Autostrada de la Marea Neagră, extinsă spre România

Discuțiile au inclus și viitoarea autostradă de la Marea Neagră, care ar urma să lege Varna de Burgas și să fie extinsă ulterior către România.

Ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, a declarat pentru Agenția de Știri Bulgară că se așteaptă ca firmele și specialiștii turci și bulgari să participe activ la construcția drumului.

Acesta a spus că proiectul este important pentru Ankara și că se așteaptă ca acesta să fie dezvoltat cu investiții turcești. El a indicat că proiectul ar putea fi realizat printr-un parteneriat public-privat și că este gândit ca o investiție pe termen lung.

„Pentru investitorii turci, problema nu este pur și simplu să vină, să construiască drumul și să plece”, a spus Uraloglu, subliniind natura pe termen lung a investiției planificate.

Cooperare pentru traficul aerian înainte de Eurovision 2027

Bulgaria și Turcia au discutat, de asemenea, despre cooperarea în domeniul managementului traficului aerian. Subiectul este important înaintea Eurovision 2027, care va avea loc la Burgas în luna mai a anului viitor și este așteptat să aducă un număr semnificativ mai mare de vizitatori în orașul bulgar de la Marea Neagră.

În acest context, cele două țări au remarcat importanța cooperării existente în gestionarea traficului aerian și rolul pe care Aeroportul Istanbul l-ar putea avea în sprijinirea orașului Burgas pentru gestionarea fluxului estimat de vizitatori internaționali care vor participa la concurs.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
RĂZBOI Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim
21:01
Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim
FLASH NEWS Donald Trump publică o fotografie alături de liderul Coreei de Nord și laudă relațiile excelente cu acesta. Ce mesaj vrea să transmită
20:08
Donald Trump publică o fotografie alături de liderul Coreei de Nord și laudă relațiile excelente cu acesta. Ce mesaj vrea să transmită
NEWS ALERT 🚨 Un cutremur masiv de 7,7 grade a zguduit Indonezia la doar câteva zile după dezastrul din Columbia. Autoritățile au anunțat 47 de decese
19:36
🚨 Un cutremur masiv de 7,7 grade a zguduit Indonezia la doar câteva zile după dezastrul din Columbia. Autoritățile au anunțat 47 de decese
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?

Cele mai noi

Trimite acest link pe