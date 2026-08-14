Bulgaria și Turcia pregătesc noi proiecte de infrastructură pentru consolidarea legăturilor de transport și energie. Printre acestea se numără o nouă rută feroviară între Edirne și Yambol, care ar urma să ofere o alternativă la aglomeratul punct de trecere a frontierei Kapitan Andreevo-Kapıkule.

Cum va arăta noua rută feroviară alternativă dintre Bulgaria și Turcia

Proiectul unei noi linii feroviare între Edirne, Lesovo, Elhovo și Yambol a fost discutat la Sofia de oficialii bulgari și turci. Noua rută ar urma să ofere o alternativă la conexiunea feroviară existentă prin punctul de trecere a frontierei Kapitan Andreevo-Kapıkule, unul dintre cele mai aglomerate puncte de legătură dintre Bulgaria și Turcia, relatează publicația Novinite.

Premierul bulgar Rumen Radev a subliniat importanța proiectului în cadrul întâlnirii cu ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloglu. La discuții a participat și ministrul bulgar al Transporturilor, Georgi Peev.

„Viitorul regiunii noastre va fi din ce în ce mai mult modelat de conectivitatea dintre Bulgaria și Turcia, ca motor al dezvoltării în Europa de Sud-Est, creând noi oportunități de schimb între Europa și Asia”, a declarat Radev.

Cele două părți au convenit că dezvoltarea conectivității este importantă nu doar în perioadele de criză, ci și pentru stabilitatea regională, schimburile economice și climatul investițional. Discuțiile au vizat oportunități de investiții în infrastructura rutieră, aeriană și feroviară, precum și în tehnologiile digitale și sectorul energetic.

Bulgaria și Turcia discută și despre energie

Conectivitatea energetică a fost un alt subiect important al întâlnirii. Bulgaria și Turcia au discutat despre cooperarea privind coridoarele pentru transportul energiei verzi și rutele de transport al gazelor naturale către piețele europene.

Radev a descris conexiunea energetică transfrontalieră dintre Bulgaria și Turcia ca fiind extrem de importantă pentru regiune. El a mai spus că adaptarea acordului dintre compania bulgară de stat Bulgargaz și compania turcă BOTAȘ la condițiile actuale ale pieței generează deja un interes reînnoit pentru livrările de gaze din țările vecine prin această rută.

Autostrada de la Marea Neagră, extinsă spre România

Discuțiile au inclus și viitoarea autostradă de la Marea Neagră, care ar urma să lege Varna de Burgas și să fie extinsă ulterior către România.

Ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, a declarat pentru Agenția de Știri Bulgară că se așteaptă ca firmele și specialiștii turci și bulgari să participe activ la construcția drumului.

Acesta a spus că proiectul este important pentru Ankara și că se așteaptă ca acesta să fie dezvoltat cu investiții turcești. El a indicat că proiectul ar putea fi realizat printr-un parteneriat public-privat și că este gândit ca o investiție pe termen lung.

„Pentru investitorii turci, problema nu este pur și simplu să vină, să construiască drumul și să plece”, a spus Uraloglu, subliniind natura pe termen lung a investiției planificate.

Cooperare pentru traficul aerian înainte de Eurovision 2027

Bulgaria și Turcia au discutat, de asemenea, despre cooperarea în domeniul managementului traficului aerian. Subiectul este important înaintea Eurovision 2027, care va avea loc la Burgas în luna mai a anului viitor și este așteptat să aducă un număr semnificativ mai mare de vizitatori în orașul bulgar de la Marea Neagră.

În acest context, cele două țări au remarcat importanța cooperării existente în gestionarea traficului aerian și rolul pe care Aeroportul Istanbul l-ar putea avea în sprijinirea orașului Burgas pentru gestionarea fluxului estimat de vizitatori internaționali care vor participa la concurs.