Cristian Mungiu ar putea intra în cursa pentru premiile Oscar. Filmul său, „Fjord”, câștigător al trofeului Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026, este inclus în cele mai recente predicții pentru ediția din 2027 a premiilor Academiei Americane de Film.

Predicțiile Variety, actualizate la 13 august, îl includ pe Cristian Mungiu între cei cinci cineaști care ar putea fi nominalizați la categoria Cea mai bună regie. Regizorul român este menționat pentru „Fjord”, alături de Jesse Eisenberg, cu „Debutul”, Martin McDonagh, pentru „Wild Horse Nine”, Christopher Nolan, cu „Odiseea”, și Denis Villeneuve, pentru „Dune: Partea III”. Villeneuve este, deocamdată, favoritul publicației pentru câștigarea premiului.

Potrivit predicțiilor publicate de Variety, producția regizată de Cristian Mungiu are șanse să fie nominalizată la mai multe categorii importante. Printre acestea se numără Cel mai bun film, Cel mai bun regizor și Cel mai bun scenariu original.

„Fjord”, marele succes al lui Mungiu la Cannes

Filmul „Fjord” a câștigat în acest an Palme d’Or, cel mai important trofeu acordat la Festivalul de la Cannes. Este al doilea Palme d’Or din cariera lui Cristian Mungiu, după cel obținut în 2007 pentru „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Succesul de la Cannes i-a oferit producției o vizibilitate importantă în perspectiva sezonului premiilor de la Hollywood. Filmul este distribuit internațional de NEON și a intrat deja în atenția publicațiilor de specialitate americane.

„Fjord” este o producție româno-norvegiană, filmată în Norvegia, iar distribuția îi include pe Renate Reinsve și Sebastian Stan. Actorii interpretează roluri centrale în povestea regizată de Mungiu.

Nominalizările oficiale pentru cea de-a 99-a ediție a premiilor Oscar vor fi anunțate pe 21 ianuarie 2027, iar ceremonia este programată pentru 14 martie 2027, la Dolby Theatre din Hollywood. Gala va fi prezentată de Conan O’Brien.