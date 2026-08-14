Consiliul de administrație al Centrului John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului a votat din nou înscrierea numelui lui Donald Trump pe clădire, deși un judecător federal a stabilit că imobilul nu poate fi redenumit fără aprobarea Congresului SUA. Decizia deschide un nou conflict juridic între administrația Trump și autoritățile care contestă schimbarea numelui centrului.

Consiliul Centrului Kennedy a votat pentru revenirea numelui lui Trump

Consiliul de administrație al Centrului John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului a votat joi schimbarea inscripției de pe clădire și includerea numelui președintelui Donald Trump, potrivit reprezentantei democrate a SUA Joyce Beatty, membră din oficiu a consiliului, relatează Reuters.

Decizia vine în pofida unei hotărâri judecătorești care a stabilit că numele oficial al centrului nu poate fi schimbat printr-o decizie unilaterală a consiliului de administrație.

„În ședința de astăzi, consiliul a votat schimbarea fațadei clădirii astfel încât să scrie «Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului Restaurat și Renovat de Președintele Donald J. Trump» și redenumirea amplasamentului fizic «Plaza Președintele Donald J. Trump»”, a declarat Beatty.

Centrul Kennedy nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. O a doua sursă familiarizată cu situația a confirmat însă decizia consiliului.

Casa Albă laudă decizia

Administrația Trump susține decizia consiliului și prezintă intervenția președintelui drept esențială pentru viitorul instituției culturale.

„Sub conducerea îndrăzneață a președintelui Trump, Centrul Kennedy este pe cale să devină cea mai bună instituție culturală din lume”, a declarat secretarul de presă adjunct al Casei Albe, Liz Huston, într-un comunicat.

Potrivit New York Times, consiliul de administrație a adoptat joi și o rezoluție prin care intenționează să recunoască rolul lui Trump în salvarea instituției.

Rezoluția prevede că centrul dorește să „recunoască și să onoreze contribuțiile existențiale și fără precedent ale președintelui Trump la supraviețuirea centrului prin toate mijloacele legale”.

Centrul Kennedy ar urma să fie închis timp de doi ani

Consiliul de administrație, dominat de persoane numite de Donald Trump, a votat și închiderea Centrului Kennedy pentru o perioadă de doi ani, potrivit lui Joyce Beatty.

Reprezentanta democrată a dat în judecată administrația Trump și Centrul Kennedy, contestând atât schimbarea numelui, pe care o consideră ilegală, cât și planul de închidere a instituției.

Potrivit lui Beatty, decizia consiliului privind numele poate intra în conflict direct cu hotărârile instanțelor federale.

Un judecător a ordonat deja eliminarea numelui lui Trump

Administrația Trump a adăugat pentru prima dată numele președintelui pe fațada Centrului Kennedy în decembrie.

În mai, însă, judecătorul federal Christopher Cooper a ordonat eliminarea numelui și a stabilit că imobilul din Washington nu poate fi redenumit fără un act al Congresului.

„Statutul organic al Centrului Kennedy precizează foarte clar că acesta va fi numit după președintele Kennedy și nu poate purta niciun alt nume formal sau memorial public pe baza unui ordin unilateral al Consiliului de administrație”, a precizat Cooper în hotărârea sa.

Judecătorul a precizat, în același timp, că membrii consiliului au „o largă discreție” în ceea ce privește deciziile operaționale ale instituției. Printre acestea se numără și posibilitatea de a închide centrul pentru renovări, dacă măsura este aprobată printr-un vot valid.

Curtea de apel a respins încercarea administrației Trump

Conflictul a continuat și la nivelul instanțelor federale. O curte federală de apel a respins luna trecută încercarea administrației de a păstra numele lui Trump pe clădire în timp ce continuă demersurile juridice pentru restaurarea acestuia.

În urma deciziei, muncitorii au îndepărtat numele lui Donald Trump de pe Centrul Kennedy în luna iunie.

Administrația Trump a susținut că eliminarea numelui președintelui ar afecta capacitatea centrului de a atrage donații și ar agrava situația financiară a instituției. Curtea de apel a respins însă argumentele, apreciind că afirmațiile administrației nu au fost susținute prin fapte sau dovezi concrete.