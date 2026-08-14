Conor Kennedy, fiul secretarului pentru Sănătate al Statelor Unite, a fost inclus pe lista internațională a persoanelor căutate de Rusia pentru că a luptat în războiul din Ucraina, potrivit presei de stat ruse.

Al treilea copil al lui Robert F. Kennedy Jr a dezvăluit că s-a alăturat unui grup internațional de voluntari pentru a lupta împotriva soldaților lui Vladimir Putin în 2022, anul în care a început conflictul din Ucraina. La acea vreme, Conor Kennedy a declarat că dorea să-i ajute pe ucraineni în urma invaziei ilegale a lui Putin și că era „dispus să-și dea viața” pentru această cauză, relatează The Independent.

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Patru ani mai târziu, potrivit agenției de știri de stat ruse TASS, un tribunal din Moscova a autorizat arestarea, în lipsă, a lui Conor Kennedy, în vârstă de 32 de ani, acuzându-l că a acționat ca mercenar în cadrul armatei ucrainene.

Conor ar risca o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între șapte și zece ani, în cazul improbabil în care ar ajunge în fața instanței ruse și ar fi condamnat.

Decizia de a-l aresta pe Kennedy, chiar dacă în absență, ar putea totuși să tensioneze și mai mult relația dintre Vladimir Putin și Donald Trump, având în vedere că tatăl acestuia ocupă o funcție-cheie în cabinetul celui din urmă. El se numără printre mai mulți voluntari străini proveniți din țări precum SUA, Marea Britanie, Suedia, Columbia și Georgia, care au primit o hotărâre similară.

Printre ceilalți voluntari străini care s-au confruntat cu hotărâri similare ale instanței ruse se numără, potrivit agenției TASS, cetățeanul american Ingram Asbill Tracy James, în vârstă de 37 de ani, și cetățeanul britanic Shorney Joseph Richard Ryan, care a activat ca operator de drone.

Conor Kennedy a dezvăluit, într-o postare pe Instagram din 2022, că a luptat în primele luni ale războiului din Ucraina, după ce s-a înrolat în Legiunea Internațională a Ucrainei, deși nu avea nicio experiență militară anterioară.

„Am fost profund mișcat de ceea ce am văzut că se întâmplă în Ucraina în ultimul an. Am vrut să ajut”, a scris el. „Când am auzit de Legiunea Internațională a Ucrainei, am știut că voi merge acolo și m-am dus la ambasadă a doua zi pentru a mă înrola.” „Am spus unei singure persoane de aici [din SUA] unde mă aflam, iar acolo i-am spus unei singure persoane numele meu adevărat. Nu voiam ca familia sau prietenii mei să-și facă griji și nu voiam să fiu tratat diferit acolo.”

Kennedy a declarat că, în opinia sa, războiul va „determina soarta democrației în acest secol” și a îndemnat oamenii să „se alăture legiunii, să ajute la graniță sau să trimită provizii medicale”.

„Mi-a plăcut să fiu soldat, mai mult decât mă așteptam. E înfricoșător. Dar viața e simplă, iar recompensele pentru curaj și faptele bune sunt substanțiale”, a continuat el. „Prietenii mei de acolo știu de ce a trebuit să mă întorc acasă. Le voi rămâne mereu recunoscător pentru exemplul pe care mi l-au dat. Știu că am noroc că am reușit să mă întorc, dar aș fi dispus să-mi asum din nou toate riscurile pe care le-am asumat atunci.”

Kennedy, care, potrivit unor surse, a avut o idilă fulgerătoare cu vedeta pop Taylor Swift în 2012, s-a căsătorit anul acesta cu cântăreața și compozitoarea braziliană Giulia Be.

Robert F. Kennedy Jr. este fiul fostului senator american și procuror general Robert F. Kennedy (RFK) și nepotul direct al fostului președinte al Statelor Unite, John F. Kennedy. Conor Kennedy este astfel strănepotul de unchi al fostului președinte american.

Sursă foto: Instagram/ RFK Jr. și Instagram/ Conor Kennedy