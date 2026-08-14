Președintele Consilului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un atac dur la adresa premierului demis, Ilie Bolojan, după ce Guvernul a refuzat să finanțeze Spitalul Regional de Copii de la Cluj, în timp ce pe agenda Executivului a figurat un proiect de 1,4 miliarde de lei pentru construirea a patru stadioane, inclusiv unul la Oradea. Gândul a publicat în exclusivitate documentul oficial care a stat la baza proiectului care prevede finanțare arenelor din Timișoara, Oradea, Slatina și Brașov.

Alin Tișe, unul dintre liderii Platformei Liberal-Conservatoare, susține, într-o postare pe rețelele sociale, că disputa nu este doar una politică, ci ține de modul în care sunt stabilite prioritățile de investiții și de interesul public al clujenilor. Acesta subliniază că interesul clujenilor vizează construcția unui spital de copii, nu a unui stadion.

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„Spital de copii regional și național la Cluj – NU! Stadion la Bihor – DA! Ce am cu Bolojan? Asta am! Dincolo de diferențele de viziune privind viitorul PNL, în care eu cred doar în accepțiunea sa liberal-conservatoare și nu în alta, acum discutăm despre corectitudine și despre interesul public. Interesul public pentru un spital de copii la Cluj este infinit mai mare decât pentru un stadion! De ce să refuzi finanțarea unui astfel de obiectiv atât de important!?”, a transmis Alin Tișe pe Facebook.

Liderul Consilului Județean din Cluj acuză Guvernul că nu acordă suficientă importanță proiectului spitalului de copii, în ciuda importanței pe care o astfel de unitate medicală l-ar avea pentru Cluj și pentru întreaga regiune. Tișe acuză PNL de dublu standard și susține că liberalii prezintă în campaniile electorale dezvoltarea județului Cluj, însă, în realitate, nu susțin proiectele pe care comunitatea le consideră prioritare.

„Dar, pentru Guvern, acest lucru nu este important, iar finanțarea a fost refuzată. În schimb, în campaniile electorale, PNL se laudă cu realizările administrative și cu dezvoltarea județului Cluj – prezentate drept unice în România! Atunci, de ce nu finanțează un spital de copii? Întrebați-l pe «Mesia» Bolojan!”, a mai afirmat Tișe.

Tișe: „Nu mă voi opri din acest demers și voi construi acest spital!”

În continuarea mesajului, Tișe spune că acesta este motivul pentru care lansează atacuri la adresa premierului demis. De asemenea, șeful CJ Cluj susține că demersul său pentru construirea spitalului va continua, indiferent de poziția Guvernului.

„Deci, asta am cu Bolojan, frați înfierbântați! Mă lupt pentru interesul clujenilor și pentru copiii noștri! PS. Cei care veți zâmbi ironic sau disprețuitor, imaginați-vă ca așteptați la urgenta cu copilul și din cauza supraaglomerării nu poate fi tratat”. Nu mă voi opri din acest demers și voi construi acest spital!”.

Gândul a intrat în posesia documentului analizat de Guvern

În timp ce proiectul Spitalului Regional de Copii de la Cluj nu a primit finanțarea solicitată, Guvernul a analizat un proiect de investiții care vizează construirea a patru arene sportive, cu o valoare cumulată de peste 1,4 miliarde de lei. Documentul oficial al proiectului, publicat în exclusivitate de Gândul, prevede investiții în municipiile Timișoara, Oradea, Slatina și Brașov.

Proiectul a figurat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, iar documentul este semnat de ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.

Guvernul demis alocă peste 1,4 miliarde de lei pentru construcția celor patru stadioane

Valoarea totală a fiecărui proiect de construcție implică o cotă de 75% alocată din bugetul de stat și o cotă de 25%, bani din bugetul local, după cum urmează: