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Comisia de Administraţie Publică din Senat respinge cererea preşedintelui Nicuşor Dan de reanalizare a legii urşilor

Luiza Dobrescu
Comisia de Administraţie Publică din Senat respinge cererea preşedintelui Nicuşor Dan de reanalizare a legii urşilor
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Comisia de Administraţie Publică a Senatului s-a reunit marţi, în şedinţă în format hibrid, unde a luat o decizie referitoare la cotele duble de recoltă pentru prevenţie şi intervenţie la ursul brun.

Preşedintele Nicuşor Dan a retrimis în Parlament, la reexaminare, legea urşilor, încă de pe 7 august 2026.

Cu 21 de voturi împotrivă, 5 voturi pentru şi nicio abţinere, parlamentarii au respins cererea de reexaminare a legii urşilor. De asemenea, au fost respinse şi toate amendamentele.

Textul de lege merge miercuri, 26 august, în plenul Senatului pentru vot final.

Aceasta stabilește pentru anii 2026 și 2027 un nivel de prevenție de 859 de exemplare de urs brun pe an și un nivel de intervenție de 110 exemplare (în total 969 de urși), dublu față de cotele anterioare.

Solicitarea de reanalizare a cotelor și a modului de recoltare, în vederea unei evaluări mai riguroase a impactului asupra populației de urs brun.

Legea fusese adoptată inițial de Parlament pe 24 aprilie 2026 și a fost declarată constituțională de CCR, însă șeful statului a decis întoarcerea ei în Parlament pentru a fi reanalizată.

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