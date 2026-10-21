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Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), precizări importante pentru tinerii fermieri. În ce condiții pot cumpăra combine prin DR-12

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), precizări importante pentru tinerii fermieri. În ce condiții pot cumpăra combine prin DR-12
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Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a venit cu precizări privind achiziția combinelor agricole prin intervenția DR-12, program destinat consolidării exploatațiilor tinerilor fermieri și ale fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani.

Potrivit informațiilor publicate de AFIR, achiziția combinelor este inclusă în categoria cheltuielilor eligibile pentru utilaje agricole, însă puterea maximă a echipamentului trebuie corelată cu suprafața cultivată a exploatației.

Mai exact, dimensionarea combinei se face în funcție de suprafața culturilor înregistrate sau certificate de APIA la momentul depunerii cererii de finanțare, precum și de culturile prognozate. Regulile aplicabile sunt prevăzute în tabelul de corelare a puterii mașinilor agricole cu suprafața fermelor, inclus în anexa 6 a Ghidului solicitantului DR-12.

Prin această intervenție, fermierii eligibili pot solicita finanțare nerambursabilă de până la 200.000 de euro pentru un proiect. Intensitatea sprijinului poate ajunge la 80% din cheltuielile eligibile pentru tinerii fermieri de până la 41 de ani și la 65% pentru celelalte categorii de beneficiari.

Sesiunea DR-12 este programată în perioada 6 octombrie – 2 decembrie 2026, iar bugetul total disponibil este de aproximativ 169,6 milioane de euro, împărțit în mod egal între sectorul zootehnic și celelalte sectoare agricole.

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