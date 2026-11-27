Fermierii care au înregistrat pierderi la culturile de porumb și floarea-soarelui din cauza secetei din 2025 ar urma să primească despăgubirile în cel mult două săptămâni. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a precizat că verificările administrative sunt în curs de finalizare, iar beneficiarii vor primi decizii de plată înainte de virarea banilor în conturi.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat Radio România Antena Satelor. Potrivit ministrului, documentele transmise fermierilor vor include suprafețele afectate, gradul de calamitate și modul în care au fost calculate sumele acordate.

Peste 53.900 de fermieri au solicitat despăgubiri

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, 53.930 de fermieri au depus cereri pentru acordarea sprijinului financiar de urgență. Suprafața calamitată pentru care s-au solicitat despăgubiri este de aproximativ 716.895 de hectare, în timp ce suprafața determinată de APIA pentru anul de cerere 2025 ajunge la aproape 866.000 de hectare.

Bugetul total al schemei este de 155,36 milioane de lei, însă valoarea solicitărilor depășește 248 de milioane de lei. Din acest motiv, ajutorul va fi redus proporțional pentru toți beneficiarii, astfel încât plățile să se încadreze în fondurile disponibile.

Sprijinul se acordă pentru culturile de porumb și floarea-soarelui afectate în proporție de cel puțin 30%. Cuantumul maxim stabilit inițial este de 333 de lei pe hectar, pentru culturile afectate în proporție de 90%-100%, iar suma scade proporțional în funcție de gradul de calamitate.

Cum se calculează despăgubirile

Mecanismul de acordare a sprijinului a fost modificat de Guvern la sfârșitul lunii octombrie, după ce Ministerul Agriculturii a identificat o eroare în formula inițială de calcul. Procentul aferent gradului de calamitate era aplicat de două ori, ceea ce ar fi redus nejustificat sumele primite de agricultori.

Noua metodologie stabilește că valoarea despăgubirilor se calculează în funcție de suprafața determinată de APIA în urma controalelor efectuate pentru anul 2025 și de gradul de afectare consemnat în documentele oficiale.

Cererile depuse anterior modificării actului normativ rămân valabile, iar fermierii nu trebuie să reia procedura de solicitare a sprijinului.

Noi compensații, începând din ianuarie 2027

În același interviu, Florin Barbu a anunțat că, din ianuarie 2027, ar urma să fie acordate noi compensații pentru pagubele provocate de seceta din 2025.

Deocamdată, prioritatea autorităților este finalizarea plăților aferente schemei actuale, pentru care aproape 54.000 de agricultori au depus solicitări. Termenul de plată comunicat anterior de Ministerul Agriculturii este 31 decembrie 2026, iar declarația ministrului indică faptul că banii ar putea ajunge în conturi chiar în următoarele două săptămâni.