Fermierii care vor să acceseze fonduri europene prin intervenția DR-14, destinată investițiilor în fermele de mici dimensiuni, mai pot depune proiecte până la 31 octombrie 2026, ora 16:00, dacă bugetele disponibile nu se epuizează între timp. Una dintre componentele programului a fost deja închisă, după ce cererile au depășit plafonul de depunere.

Potrivit datelor publicate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), intervenția DR-14 are o alocare totală de 108 milioane de euro, împărțită în patru componente: 30 de milioane de euro pentru legumicultură, 30 de milioane pentru sectorul zootehnic, 30 de milioane pentru alte sectoare agricole și 18 milioane pentru achiziții simple, indiferent de sector.

Fondurile pentru achiziții simple au fost epuizate

Componenta destinată achizițiilor simple a fost închisă pe 6 octombrie, după depunerea a 753 de proiecte, în valoare de peste 35 de milioane de euro, față de alocarea de 18 milioane de euro.

În schimb, celelalte componente continuă să primească solicitări. La 15 octombrie, pentru legumicultură erau înregistrate 119 proiecte, cu o valoare de aproximativ 5,5 milioane de euro. Pentru sectorul zootehnic, AFIR raportase 138 de proiecte, în valoare de circa 6,43 milioane de euro, iar pentru alte sectoare agricole, 221 de proiecte, însumând aproximativ 10,83 milioane de euro.

Potrivit contorului AFIR, plafoanele de depunere mai permiteau solicitări de aproximativ 39,5 milioane de euro pentru legumicultură, 38,6 milioane pentru zootehnie și 34,2 milioane pentru alte sectoare. Aceste cifre reprezintă spațiul rămas până la plafonul de depunere, stabilit la 150% din alocarea fiecărei componente, și nu valoarea exactă a fondurilor care vor putea fi contractate.

Finanțări de până la 50.000 de euro pentru fermele mici

Prin DR-14, fermierii pot solicita finanțări nerambursabile de până la 50.000 de euro pentru fiecare proiect, sprijinul putând acoperi maximum 85% din cheltuielile eligibile.

Fermierii interesați trebuie să verifice ghidul solicitantului și condițiile specifice componentei în care se încadrează investiția. Sesiunea se poate închide înainte de termen dacă este atins plafonul de depunere.

În paralel, AFIR derulează și intervenția DR-18, dedicată investițiilor în floricultură, plante medicinale și aromatice. Aceasta are un buget de 5 milioane de euro, iar sesiunea este programată tot până la 31 octombrie 2026, cu posibilitatea închiderii anticipate.