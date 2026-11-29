Pe 24 noiembrie, mai multe organizații reprezentative ale fermierilor au transmis o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan și Guvernului, solicitând menținerea unui buget distinct pentru PAC și apărarea finanțării agriculturii românești. Trei zile mai târziu, șeful statului a anunțat că România a acceptat, în cadrul negocierilor europene, ca fondurile pentru agricultură și coeziune să fie incluse într-un capitol bugetar comun.

Bugetul agriculturii ar putea scădea cu aproape cinci miliarde de euro

Potrivit unei analize a Forumului APPR, citate în articolul Agro TV, suma propusă pentru agricultura României ar urma să scadă de la 21,5 miliarde de euro la aproximativ 16,57 miliarde de euro, în prețuri curente.

Diferența nu reprezintă, în acest moment, o pierdere definitivă, iar România ar putea avea acces la fonduri suplimentare. Totuși, noua formulă lasă o parte din finanțarea agriculturii dependentă de prioritățile stabilite la nivel național.

Comisia Europeană susține că sistemul ar oferi statelor membre mai multă flexibilitate în utilizarea fondurilor. Fermierii se tem însă că, în condițiile unor bugete naționale dificile, agricultura ar putea ajunge în competiție cu alte domenii pentru alocarea resurselor.

Fermierii au cerut un buget de minimum 22 de miliarde de euro

Organizațiile agricole au solicitat României să nu accepte nicio propunere care reduce bugetul PAC și să susțină o finanțare europeană de cel puțin 433 de miliarde de euro pentru perioada 2028–2034.

Printre cererile transmise autorităților se numără finalizarea convergenței externe a plăților directe, formarea unor alianțe cu statele care susțin un buget agricol puternic și consultarea organizațiilor de fermieri înaintea etapelor decisive ale negocierilor.

Semnatarii scrisorii au avertizat că diminuarea finanțării ar putea afecta competitivitatea fermierilor români, investițiile agricole și securitatea alimentară. Organizațiile au cerut, de asemenea, ca România să fie reprezentată la cel mai înalt nivel politic în reuniunile în care se decide viitorul PAC.

Negocierile nu s-au încheiat

Deși România a acceptat unele compromisuri privind arhitectura viitorului buget european, negocierile pentru cadrul financiar multianual 2028–2034 continuă. Acordul final nu a fost stabilit, iar adoptarea bugetului Uniunii Europene necesită unanimitatea statelor membre.

Miza rămâne nivelul finanțării care va ajunge efectiv în agricultura românească și garanțiile că resursele destinate fermierilor nu vor fi diminuate sau redirecționate către alte priorități.