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Fonduri europene pentru fermieri. Câți bani sunt puși la bătaie de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Fonduri europene pentru fermieri. Câți bani sunt puși la bătaie de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
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Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pune la dispoziția fermierilor aproape 170 de milioane de euro prin intrevenția DR-12, destinată consolidării exploatațiilor agricole. Interesul fermierilor pentru finanțările europene este încă destul de redus, la o săptămână de la lansarea sesiunii de depunere a proiectelor.

Potrivit consultantului în fonduri europene, Gabriela Fekete, cele mai puține cereri au fost înregistrate până acum în sectorul zootehnic, unde interesul fermierilor este deocamdată modest, în raport cu sumele alocate.

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Aproape 85 de milioane de euro, alocate pentru sectorul zootehnic

Datele prezentate de consultant mai arătau că, în sectorul zootehnic erau înregistrate, doar 31 de proiecte, cu o valoare cumulată de aproximativ 5,98 milioane de euro. Pentru această componentă, AFIR a prevăzut un buget de aproape 84,8 milioane de euro. În același timp, valoarea proiectelor care mai puteau fi depuse până la atingerea plafonului sesiunii depășea 121 de milioane de euro.

Nici în celelalte sectoare agricole situația nu indica o epuizare a fondurilor. Pentru activitățile care includ cultura mare, legumicultura și pomicultura erau înregistrate aproximativ 267 de proiecte, iar spațiul disponibil până la plafonul de depunere era de circa 77 de milioane de euro.

Fermierii care nu au punctajul necesar ar putea avea o nouă șansă

Numărul relativ redus de cereri depuse ar putea reprezenta o oportunitate pentru fermierii care nu au reușit să atingă punctajul necesar în prima etapă a sesiunii. Gabriela Fekete estimează că fondurile încă disponibile ar putea permite continuarea depunerilor și în etapa următoare, când pragul de calitate va fi redus, iar accesul la finanțare ar putea deveni mai accesibil pentru o parte dintre solicitanți.

Când se închid înscrierile pentru finanțări și câți bani pot primi fermierii

Conform calendarului sesiunii, intervenția DR-12 este deschisă în perioada 6 octombrie – 2 decembrie 2026. Depunerea proiectelor se desfășoară în două etape, cu praguri de calitate diferite. În prima etapă, desfășurată până la 5 noiembrie, pragul de calitate este de 80 de puncte. Ulterior, în perioada 6 noiembrie – 2 decembrie, acesta scade la 45 de puncte.

Schimbarea pragului poate oferi o șansă suplimentară solicitanților care nu au obținut punctajul necesar în prima etapă, în condițiile respectării criteriilor de eligibilitate și ale regulilor de selecție aplicabile. Prin această intervenție, tinerii fermieri instalați și celelalte categorii eligibile de fermieri cu vârsta de până la 45 de ani pot solicita finanțări nerambursabile de maximum 200.000 de euro pentru un proiect.

Intensitatea sprijinului diferă în funcție de categoria beneficiarului. Pentru tinerii fermieri cu vârsta de cel mult 40 de ani, finanțarea poate acoperi până la 80% din valoarea eligibilă a investiției. Pentru celelalte categorii eligibile, sprijinul poate ajunge la 65%.

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