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APIA începe plățile către agricultori. Câți bani primesc apicultorii începând de azi

APIA începe plățile către agricultori. Câți bani primesc apicultorii începând de azi
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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat, marți, 13 octombrie, că a efectuat plăți în valoare totală de 51.814.035,21 lei către 5.369 de beneficiari eligibili ai intervențiilor din sectorul apicol, incluse în Planul Strategic PAC 2023-2027 aferent anului 2026.

Sprijinul este finanțat în proporție de 50% din Fondul European de Garantare Agricolă (25.906.992,43 lei) și 50% de la bugetul de stat (25.907.042,78 lei). Cursul de schimb valutar aplicabil plăților APIA din sectorul apicol pentru anul 2026 este de 5,0968 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la 31 decembrie 2025, potrivit Agro TV.

Zece tipuri de intervenții, de la tratamente veterinare la echipamente apicole

Plățile vizează cereri depuse pentru mai multe tipuri de sprijin din sectorul apicol: achiziționarea de produse medicinale veterinare pentru tratarea varoozei și nosemozei, achiziționarea de cutii noi pentru înlocuirea celor uzate în urma deplasării în pastoral, achiziționarea de accesorii pentru colectarea sau uscarea polenului și a propolisului, precum și de echipamente precum încălzitoare pentru miere, topitoare de ceară, maturatoare, centrifuge sau mașini de descăpăcit.

Lista intervențiilor mai include achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție, de vehicule tractabile și remorci apicole, inclusiv echipamente de încărcare-descărcare a stupilor, achiziționarea de mătci și de familii de albine, achiziționarea de accesorii pentru stupinele de elită sau de multiplicare, precum și decontarea analizelor fizico-chimice pentru atestarea calității mierii.

Din 5.391 de cereri depuse, 5.369 au fost autorizate la plată

Potrivit APIA, din totalul de 5.391 de cereri de plată depuse de apicultori în anul 2026, în urma verificărilor administrative și a controalelor la fața locului au fost autorizate la plată 5.369 de cereri.

Informații suplimentare despre acordarea sprijinului financiar pentru sectorul apicol în 2026 sunt disponibile pe site-ul APIA.

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