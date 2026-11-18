Fermierii care așteaptă finanțări europene pentru cumpărarea de utilaje agricole vor avea la dispoziție un buget cu 80% mai mic decât cel prevăzut inițial. Alocarea pentru intervenția DR-13 – „Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal” a fost redusă de la 100 de milioane la numai 20 de milioane de euro. În plus, Ministerul Agriculturii nu a comunicat o dată pentru lansarea sesiunii de depunere a proiectelor.

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Reducerea bugetului a fost semnalată de deputatul PNL Dumitru Țiplea, care a solicitat Ministerului Agriculturii clarificări privind întârzierea programului, calendarul finanțărilor și fondurile disponibile pentru fermieri. Potrivit parlamentarului, răspunsul oficial primit de la minister confirmă diminuarea substanțială a alocării.

Sprijin de până la 300.000 de euro pentru un proiect

Intervenția DR-13 este destinată achiziției de utilaje agricole pentru sectorul vegetal și urmărește să sprijine modernizarea fermelor. Prin acest program, finanțarea nerambursabilă poate ajunge la 300.000 de euro pentru fiecare proiect, reprezentând cel mult 65% din cheltuielile eligibile.

Cu toate acestea, bugetul disponibil a fost redus de la 100 de milioane la 20 de milioane de euro, ceea ce înseamnă o diminuare de 80%. Ministerul Agriculturii nu a indicat nici când ar putea începe depunerea cererilor de finanțare.

„Bugetul intervenției DR-13 a fost redus de la 100 de milioane de euro la doar 20 de milioane de euro, o diminuare de 80%. Ministerul nu a comunicat o dată concretă pentru lansarea programului, deși fermierii au nevoie de predictibilitate pentru planificarea investițiilor”, a transmis Dumitru Țiplea, citând răspunsul primit de la minister.

Deputatul a precizat că o eventuală suplimentare a bugetului ar putea fi realizată din economiile care vor apărea în cadrul Planului Strategic PAC.

Deputatul cere un calendar clar pentru finanțări

Dumitru Țiplea susține că întârzierea programului și reducerea fondurilor afectează planurile fermierilor care intenționează să își modernizeze exploatațiile agricole. Parlamentarul solicită Ministerului Agriculturii să stabilească un calendar pentru lansarea intervenției și să identifice resurse suplimentare.

„Este necesară stabilirea urgentă a unui calendar clar pentru lansarea finanțărilor și identificarea resurselor pentru suplimentarea bugetului. Nu putem vorbi despre o agricultură competitivă dacă investițiile în modernizare sunt amânate, iar fondurile destinate fermierilor sunt diminuate. Fermierii au nevoie de sprijin concret, nu de incertitudine și promisiuni!”, a declarat deputatul.

Până în prezent, Ministerul Agriculturii nu a anunțat o dată la care fermierii vor putea depune proiecte prin DR-13. Reducerea alocării la 20 de milioane de euro limitează semnificativ fondurile disponibile pentru investițiile în utilaje, în condițiile în care sprijinul nerambursabil poate ajunge la 300.000 de euro pentru un beneficiar.