Aproximativ 80% dintre Grupurile de Acțiune Locală (GAL) și-ar fi epuizat deja fondurile europene disponibile, iar unele au ajuns chiar la a doua sesiune de depunere a proiectelor. Totuși, fermierii și antreprenorii din mediul rural mai pot găsi oportunități de finanțare în anumite zone, în funcție de bugetele și măsurile lansate de fiecare grup.

Potrivit consultantului în fonduri europene Cosmin Măglaș, care a vorbit despre această situație în emisiunea „Agricultura la Raport”, realizată de Ovidiu Ghinea la Agro TV, disponibilitatea banilor diferă semnificativ de la o regiune la alta.

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Unde mai sunt disponibile fonduri

În unele zone din sudul țării, anumite măsuri de finanțare nu au fost încă lansate. Consultantul a oferit exemple din județele Bihor, Giurgiu și Ilfov.

„În Bihor este un GAL lângă Salonta care nu a lansat nicio măsură. În Giurgiu sunt două GAL-uri care au lansat doar măsurile pentru public. În Ilfov, la fel. Deci partea de Bărăgan încă s-ar putea să mai aibă niște măsuri”, a explicat Cosmin Măglaș pentru Agro TV.

În schimb, în Oltenia și Muntenia, fondurile ar fi fost consumate în proporție de 80-90%, potrivit consultantului.

În Moldova, situația este diferită de la un județ la altul. Unele GAL-uri din Iași și Bacău au ajuns deja la a doua sesiune de depunere a proiectelor, în timp ce în Botoșani și Suceava mai multe apeluri au fost închise după epuizarea bugetelor.

Nici în Transilvania nu mai există peste tot disponibilități. Numeroase GAL-uri au finalizat deja a doua rundă de finanțare, inclusiv pentru investiții neagricole.

De ce diferă oportunitățile de finanțare

Grupurile de Acțiune Locală gestionează bugete și măsuri proprii, în funcție de strategiile de dezvoltare locală. Din acest motiv, existența fondurilor nu poate fi evaluată doar la nivel de județ: disponibilitatea depinde de teritoriul fiecărui GAL, de tipurile de investiții eligibile și de stadiul sesiunilor.

Fermierii și antreprenorii interesați trebuie să verifice dacă grupul care acoperă localitatea în care își desfășoară activitatea mai are apeluri deschise și dacă investiția lor se încadrează în condițiile stabilite.

Înainte de pregătirea unui proiect, este importantă verificarea bugetului rămas, a termenului de depunere și a criteriilor de eligibilitate. Unele oportunități pot viza investiții agricole, în timp ce altele sunt destinate activităților neagricole sau dezvoltării comunităților rurale.