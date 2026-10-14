Prima pagină » Fermieri » Fondurile europene prin GAL-uri, aproape epuizate. În ce zone mai pot găsi fermierii finanțare

Fondurile europene prin GAL-uri, aproape epuizate. În ce zone mai pot găsi fermierii finanțare

Fondurile europene prin GAL-uri, aproape epuizate. În ce zone mai pot găsi fermierii finanțare
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aproximativ 80% dintre Grupurile de Acțiune Locală (GAL) și-ar fi epuizat deja fondurile europene disponibile, iar unele au ajuns chiar la a doua sesiune de depunere a proiectelor. Totuși, fermierii și antreprenorii din mediul rural mai pot găsi oportunități de finanțare în anumite zone, în funcție de bugetele și măsurile lansate de fiecare grup.

Potrivit consultantului în fonduri europene Cosmin Măglaș, care a vorbit despre această situație în emisiunea „Agricultura la Raport”, realizată de Ovidiu Ghinea la Agro TV, disponibilitatea banilor diferă semnificativ de la o regiune la alta.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Unde mai sunt disponibile fonduri

În unele zone din sudul țării, anumite măsuri de finanțare nu au fost încă lansate. Consultantul a oferit exemple din județele Bihor, Giurgiu și Ilfov.

„În Bihor este un GAL lângă Salonta care nu a lansat nicio măsură. În Giurgiu sunt două GAL-uri care au lansat doar măsurile pentru public. În Ilfov, la fel. Deci partea de Bărăgan încă s-ar putea să mai aibă niște măsuri”, a explicat Cosmin Măglaș pentru Agro TV.

În schimb, în Oltenia și Muntenia, fondurile ar fi fost consumate în proporție de 80-90%, potrivit consultantului.

În Moldova, situația este diferită de la un județ la altul. Unele GAL-uri din Iași și Bacău au ajuns deja la a doua sesiune de depunere a proiectelor, în timp ce în Botoșani și Suceava mai multe apeluri au fost închise după epuizarea bugetelor.

Nici în Transilvania nu mai există peste tot disponibilități. Numeroase GAL-uri au finalizat deja a doua rundă de finanțare, inclusiv pentru investiții neagricole.

De ce diferă oportunitățile de finanțare

Grupurile de Acțiune Locală gestionează bugete și măsuri proprii, în funcție de strategiile de dezvoltare locală. Din acest motiv, existența fondurilor nu poate fi evaluată doar la nivel de județ: disponibilitatea depinde de teritoriul fiecărui GAL, de tipurile de investiții eligibile și de stadiul sesiunilor.

Fermierii și antreprenorii interesați trebuie să verifice dacă grupul care acoperă localitatea în care își desfășoară activitatea mai are apeluri deschise și dacă investiția lor se încadrează în condițiile stabilite.

Înainte de pregătirea unui proiect, este importantă verificarea bugetului rămas, a termenului de depunere și a criteriilor de eligibilitate. Unele oportunități pot viza investiții agricole, în timp ce altele sunt destinate activităților neagricole sau dezvoltării comunităților rurale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un tată a murit după arestarea fiului, copiii au rămas fără sprijin, iar oile au rătăcit pe munte. Dramele ciobanilor ridicați după proteste
18:46
Un tată a murit după arestarea fiului, copiii au rămas fără sprijin, iar oile au rătăcit pe munte. Dramele ciobanilor ridicați după proteste
AGRICULTURĂ Fermierii din Bărăgan riscă să rămână fără apă pentru irigații, după evacuările din lacurile de acumulare, pentru ridicarea nivelului Dunării
17:50
Fermierii din Bărăgan riscă să rămână fără apă pentru irigații, după evacuările din lacurile de acumulare, pentru ridicarea nivelului Dunării
AGRICULTURĂ Blocaj major la transportul cerealelor către Portul Constanța. Fermierii reclamă întârzieri de până la 10 zile și costuri ridicate
16:44
Blocaj major la transportul cerealelor către Portul Constanța. Fermierii reclamă întârzieri de până la 10 zile și costuri ridicate
AGRICULTURĂ APIA începe plățile către agricultori. Câți bani primesc apicultorii începând de azi
12:38, 13 Oct 2026
APIA începe plățile către agricultori. Câți bani primesc apicultorii începând de azi
AGRICULTURĂ Șase județe din România nu au încă vaccin împotriva antraxului. Medicii veterinari avertizează asupra întârzierilor
16:43, 09 Oct 2026
Șase județe din România nu au încă vaccin împotriva antraxului. Medicii veterinari avertizează asupra întârzierilor
AGRICULTURĂ APIA acordă peste 155 de milioane de lei pentru fermierii afectați de secetă. Cererile se depun până pe 6 noiembrie
16:32, 09 Oct 2026
APIA acordă peste 155 de milioane de lei pentru fermierii afectați de secetă. Cererile se depun până pe 6 noiembrie
Mediafax
Guvernul fără femei. Niciun nume feminin pe lista miniștrilor vehiculați pentru Cabinetul Niculescu
Digi24
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Mediafax
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Click
Fuego, mărturisire dureroasă despre tatăl său! Marele regret care îl urmărește și la 50 de ani: „Mi-aș fi dorit să mă vadă”
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Data la care pot fi depuse cererile de ajutoare pentru încălzirea locuinței. Care e categoria de persoane care poate beneficia de supliment?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Plantele de apartament împrospătează aerul? De câte ai avea nevoie pentru a produce suficient oxigen
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
EDUCAȚIE Bani pentru elevii din ciclul primar. Sute de cereri au fost depuse în programul „PRIMII”. Care este scopul acestuia
18:43
Bani pentru elevii din ciclul primar. Sute de cereri au fost depuse în programul „PRIMII”. Care este scopul acestuia
LIFESTYLE Studiu: Persoanele care consumă carne au șanse mai mari să trăiască până la 100 de ani, dar există o condiție
18:43
Studiu: Persoanele care consumă carne au șanse mai mari să trăiască până la 100 de ani, dar există o condiție
FLASH NEWS SURSE | Cum arată lista finală a miniștrilor propuși de PSD în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații și-au declarat susținerea pentru învestirea noului Executiv
18:43
SURSE | Cum arată lista finală a miniștrilor propuși de PSD în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații și-au declarat susținerea pentru învestirea noului Executiv
FLASH NEWS Calendarul de învestire al Guvernului Niculescu. Când sunt audiați miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Premierul desemnat urmează să-și depună programul de guvernare
18:28
Calendarul de învestire al Guvernului Niculescu. Când sunt audiați miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Premierul desemnat urmează să-și depună programul de guvernare
ECONOMIE Pensionarii sibieni ajung să se împrumute pentru a avea căldură, iarna. Sute de cereri au fost depuse, deja, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
18:12
Pensionarii sibieni ajung să se împrumute pentru a avea căldură, iarna. Sute de cereri au fost depuse, deja, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
PROTEST După Franța, protestele studențești s-au extins și în Albania. Tinerii au incendiat clădirea Ministerului Educației din Tirana și au aruncat cu cărămizi. Poliția intervine cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Ce nemulțumiri au manifesanții
18:05
După Franța, protestele studențești s-au extins și în Albania. Tinerii au incendiat clădirea Ministerului Educației din Tirana și au aruncat cu cărămizi. Poliția intervine cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Ce nemulțumiri au manifesanții

Cele mai noi

Trimite acest link pe