Fermierii care au înregistrat pierderi la culturile de porumb și floarea-soarelui din cauza secetei pedologice din 2025 pot solicita sprijin financiar de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Depunerea cererilor începe luni, 12 octombrie, și se încheie pe 6 noiembrie 2026, informează Agro TV.

Bugetul total alocat acestei scheme de ajutor este de 155,36 milioane de lei, iar sprijinul poate ajunge la 333 de lei pentru fiecare hectar eligibil. Potrivit calendarului anunțat, plățile către beneficiari trebuie efectuate până la 31 decembrie 2026.

Cine poate beneficia de ajutor

Pentru a primi compensațiile, agricultorii trebuie să fi depus o cerere de plată la APIA în anul 2025 și să dețină un proces-verbal care confirmă și evaluează pagubele provocate de secetă. Gradul de afectare a culturilor trebuie să fie cuprins între 30% și 100%, iar beneficiarii trebuie să figureze în situațiile centralizatoare transmise de Direcțiile pentru Agricultură Județene.

Valoarea maximă de 333 de lei pe hectar se acordă în cazul culturilor afectate în proporție de 90% până la 100%. Pentru pierderi cuprinse între 30% și 90%, suma se reduce proporțional cu nivelul daunelor constatat oficial.

Suprafața pentru care se acordă sprijinul nu poate depăși suprafața eligibilă stabilită de APIA pentru cererea de plată din 2025.

Cum pot fi depuse cererile

Solicitările pot fi transmise prin mai multe modalități: direct la centrul APIA de care aparține fermierul, prin e-mail sau prin poștă ori curier. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 751/2026.

Fermierii interesați trebuie să respecte termenul de depunere, 12 octombrie – 6 noiembrie 2026, și să se asigure că îndeplinesc toate condițiile prevăzute de schemă.