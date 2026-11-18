Sesiunea de finanțare AFIR destinată fermelor de mici dimensiuni s-a încheiat pe 16 noiembrie, cu 2.184 de cereri depuse și o valoare totală a proiectelor de aproximativ 103 milioane de euro. Prin intervenția DR-14, micii fermieri au putut solicita fonduri nerambursabile de până la 50.000 de euro pentru fiecare proiect, cu o intensitate a sprijinului de maximum 85% din valoarea eligibilă a investiției.

Potrivit Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), sesiunea a fost deschisă la 1 septembrie și s-a închis la termenul stabilit. Finanțarea este acordată prin intervenția DR-14 „Investiții în fermele de mici dimensiuni”, inclusă în Planul Strategic PAC 2023–2027.

Achizițiile simple au atras cele mai multe solicitări

Datele publicate de AFIR arată că interesul cel mai mare a fost pentru componenta destinată achizițiilor simple, deși aceasta a avut cea mai mică alocare financiară. Pentru această categorie au fost depuse 753 de cereri, în valoare totală de 35 de milioane de euro, în condițiile unui buget disponibil de 18 milioane de euro.

Situația celorlalte componente este următoarea:

Zootehnie: 494 de cereri, în valoare de 23 de milioane de euro, pentru o alocare de 30 de milioane de euro.

494 de cereri, în valoare de 23 de milioane de euro, pentru o alocare de 30 de milioane de euro. Legumicultură: 349 de cereri, în valoare de 16 milioane de euro, pentru o alocare de 30 de milioane de euro.

349 de cereri, în valoare de 16 milioane de euro, pentru o alocare de 30 de milioane de euro. Alte sectoare: 588 de cereri, în valoare de 29 de milioane de euro, pentru o alocare de 30 de milioane de euro.

588 de cereri, în valoare de 29 de milioane de euro, pentru o alocare de 30 de milioane de euro. Achiziții simple: 753 de cereri, în valoare de 35 de milioane de euro, pentru o alocare de 18 milioane de euro.

Prin urmare, componenta pentru achiziții simple a înregistrat solicitări aproape duble față de bugetul disponibil, în timp ce pentru celelalte trei categorii valoarea proiectelor depuse s-a situat sub alocările prevăzute.

Finanțare de până la 50.000 de euro pentru fermele mici

Prin intervenția DR-14, fiecare beneficiar putea solicita cel mult 50.000 de euro pentru un proiect, iar sprijinul nerambursabil putea acoperi până la 85% din valoarea eligibilă a investiției.

Programul este finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027, cu cofinanțare de la bugetul de stat.

Încheierea sesiunii marchează finalul perioadei de depunere a proiectelor. Cererile vor intra în etapa de evaluare, iar numărul proiectelor care vor primi finanțare va depinde de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și de selecție, precum și de bugetul disponibil pentru fiecare componentă.