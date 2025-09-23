Concedierile din mediul privat în prima jumătate a anului 2025, cu 30% mai MARI decât anul trecut. Vor urma disponibilizări și în rândul bugetarilor

Concedierile în prima jumătate a anului 2025 au fost cu 30% mai mari decât anul trecut, în mediul privat. Valul de concedieri de la privat va fi urmat de concedieri în sistemul public, transmite Antena 3 CNN.

Specialiștii din piața muncii trag un semnal de alarmă: concedierile nu se vor opri aici, ci vor continua. Tot mai multe companii vor continua să-și reducă cheltuielile din cauza scumpirilor din acest an. Din ianuarie până în iulie 2025, circa 1.000 de persoane au fost concediate la fiecare lună.

Total concedieri colective: 7.068 de persoane

7.068 de persoane Din sectorul industrial, auto, fabrici, echipamente: 4.727 de persoane

4.727 de persoane Servicii și birouri: 527 de persoane

527 de persoane Comerț: 287 de persoane

287 de persoane Transporturi și logistică : 352 de persoane

: 352 de persoane Construcții: 102 de persoane

Cei mai mulți angajați concediați lucrau în București și în județele Prahova, Constanța, Timișoara și Caraș-Severin.

În cadrul agențiilor AJOFM sunt 30.000 de locuri vacante.

(Sursa: ANOF)

Motivele? Unele companii au falimentat, altele și-au relocat sediile în țări cu taxe mai mici și forță de muncă mai ieftină. În străinătate, multe companii din IT au făcut concedieri după ce au recurs la automatizare în urma revoluției tehnologiilor cu inteligență artificială.

Nici angajații de la stat nu scapă. Este de așteptat ca Guvernul Bolojan să ia o decizie privind concedierea a 13.000 de bugetari cu performanță scăzută.

Sursa Video: Antena 3 CNN

Sursa Foto: Shutterstock

