Tot mai mulți lideri economici mondiali se confruntă cu probleme severe. Grupul austriac de petrol, gaze și produse chimice OMV plănuiește să renunțe la 2.000 din cei 23.000 de angajați la nivel global.

Un aspect interesant este acela că filiala din România a gigantului petrolier va fi cea mai afectată de această măsură, susțin surse svizate din cadrul sindicatelor, potrivit publicației locale Kurier, preluată de Reuters.

OMV Petrom are cea mai mare cifră de afaceri din România și un profit colosal

OMV Petrom este cea mai importantă companie din România din punct de vedere al cifrei de afaceri. La finalul lunii iunie, OMV Petrom avea 10.158 de anjagați, potrivit raportului financiar al companiei. În 2024, entitatea a avut o cifră de afaceri de 29,6 miliarde de lei și un profit de 4,2 miliarde de lei. Comparativ cu anul 2023, cifra de afaceri a scăzut cu aproximativ 12%, în timp ce profitul net a crescut ușor.

În egală măsură, sunt planificate reduceri de personal și la rafinăria OMV din sudul Germaniei, dar și în Slovacia, țară unde compania deține benzinării, mai arată sindicatele din cadrul grupului.

Totuși, filiala de produse chimice Borealis – care urmează să fuzioneze cu divizia de produse chimice a companiei Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), principalul acționar al OMV – nu va fi afectată. Aproximativ 400 din cele 5.400 de posturi ale companiei din Austria vor fi eliminate, compania intenționând să facă restructurările „cât mai conștient social posibil”, mai notează publicația.

Sindicatele din companie amenință cu acțiuni de protest

OMV Petrom a refuzat să comenteze aceste informații, potrivit Reuters. Numind planurile o „lovitură severă” pentru economia austriacă, sindicatul GPA a avertizat că ar putea urma ample acțiuni de protest, dacă OMV nu va prezenta o ofertă „echitabilă” pentru toți angajații care pleacă, mai scrie agenția de presă citată.

Sindicatele mai subliniază că filiala din România va fi afectată în mod dramatic de aceste măsuri, operațiunile din Germania și Slovacia urmând, la rândul lor, să fie asemenea afectate. „Posibila pierdere de personal înalt calificat este o pierdere majoră pentru industria austriacă”, a adăugat acesta.

