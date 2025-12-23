Prima pagină » Economic » Digitalia » Servicii & Aplicații » Când e ziua în care biletele de avion sunt la cel mai mic preț. Mitul cu „marțea ieftină” a căzut. De ce e important momentul rezervării

Mihai Tănase
23 dec. 2025, 10:22, Servicii & Aplicații
Este perioada vacanțelor și tot mai muți români „vânează” ofertele de zboruri în destinațiile favorite de vacanță. Dacă până acum existau anumite „trucuri” prin care călătorii puteau obține bilete de avion la prețuri mai mici, acum lucrurile s-au schimbat radical. Unul dintre cele mai populare mituri a fost demontat de noile analize din industria turismului. Algoritmii moderni de stabilire a prețurilor au schimbat radical regulile, iar datele recente arată că economiile apar acum în alte zile ale săptămânii.

Ani la rând pasagerii au fost convinși că marțea aduce cele mai mici tarife la biletele de avion. Această „regulă nescrisă” își are originea într-o perioadă în care companiile aeriene își actualizau prețurile rar și lansau promoții la începutul săptămânii.

Între timp, industria aviației s-a transformat profund. Prețurile sunt stabilite astăzi de algoritmi complecși, care țin cont de cerere, ritmul de vânzare a locurilor, sezonalitate și comportamentul utilizatorilor. Tarifele se pot modifica de mai multe ori pe zi, ceea ce face ca o anumită zi a săptămânii să nu mai garanteze automat un preț mai mic, scrie Playtech.ro.

Călătorii care continuă să se bazeze exclusiv pe vechiul mit riscă, în multe cazuri, să plătească mai mult decât este necesar.

Care este, de fapt, cea mai bună zi pentru rezervare

Potrivit analizei „Air Hacks”, realizată de Expedia, duminica este în prezent cea mai avantajoasă zi pentru rezervarea unui zbor.

Datele arată că pasagerii pot economisi, în medie aproximativ 6% la zborurile interne și până la 17% la zborurile internaționale, comparativ cu rezervările făcute în zile cu cerere ridicată, precum lunea sau vinerea.

Deși diferențele procentuale pot părea reduse, ele devin semnificative atunci când sunt rezervate mai multe bilete sau când este vorba despre zboruri lungi și costisitoare. Duminica este momentul în care presiunea cererii este mai scăzută, iar sistemele de tarifare ajustează prețurile în favoarea cumpărătorilor.

Specialiștii în turism atrag atenția că intervalul de timp până la plecare este mai important decât ziua exactă a săptămânii. Pentru cele mai bune prețuri la zborurile interne ar trebui rezervate cu 1-3 luni înainte de plecare, iar lazborurile internaționale, cu 2-6 luni înainte.

Rezervările foarte timpurii nu garantează cele mai mici tarife, iar achizițiile de ultim moment pot deveni extrem de costisitoare, mai ales pe rutele populare sau în perioadele aglomerate.

Flexibilitatea rămâne unul dintre cele mai mari avantaje pentru călători. Mutarea datei plecării cu una sau două zile poate reduce considerabil prețul biletului. De asemenea, instrumentele online de comparare a prețurilor și alertele automate permit urmărirea evoluției tarifelor și identificarea rapidă a celor mai bune oferte.

