Gabriela Firea și-a botezat nepoata. A arătat impecabil la petrecere

Gabriela Firea, în vârstă de 53 de ani, și-a botezat nepoata în weekend. Petrecerea a fost una fastuoasă, cu numeroși invitați.

Bucurie mare în familia europarlamentarului Gabriela Firea. În weekend a avut loc petrecerea de botez a nepoatei Gabrielei Firea, Emily Victoria. Micuța este fiica lui Tudor, primul copil al Gabrielei Firea.

Gabriela Firea a fost căsătorită cu Răsvan Firea, care a încetat din viață în anul 2010. Din mariajul lor a rezultat un fiu, Tudor. Ulterior, Gabriela Firea s-a căsătorit cu Florentin Pandele, împreună cu care are doi copii: David Petru și pe Zian-Mihail.

Imagini de la botezul nepoatei Gabrielei Firea au fost făcute publice de vedeta de televiziune Mirela Vaida, care a prezentat evenimentul care a avut loc la InterContinental Athénée Palace Bucharest.

Petrecerea a fost una plină de fast, cu numeroși invitați. Gabriela Firea a arătat impecabil la eveniment. Aceasta a ale o ținută extrem de elegantă, o rochie lungă de culoare grena, care i-a venit perfect.

”Aseară am prezentat și am cântat la petrecerea de botez a primei nepoate a prietenei mele @gabrielafirea, micuța Emily Victoria 💗 Fiica băiatului ei cel mare, Tudor. 🥰 O seară cu lumină, cu emoție și cu oameni veseli! O știu pe Gabi de mulți ani. Ne-am cunoscut în televiziune, apoi drumurile noastre au mers diferit. Nu ușor. Nici pentru una, nici pentru cealaltă. Dar viața are felul ei de a așeza lucrurile exact atunci când ești pregătit să le primești. Și cred, cu toată sinceritatea, că abia acum o văd cu adevărat împlinită. Pentru că, oricâte „roluri” are de jucat o femeie în viață – personale, profesionale, publice, grele – singurul care îi lipsea Gabrielei era cel de bunică. ❤️🦋 Iar acum îl poartă cu o seninătate care spune tot”, a transmis Mirela Vaida în mediul online.

”Dragă Gabi, să te bucuri de Emily Victoria cu sănătate, cu liniște și cu acel timp care nu se măsoară decât în îmbrățișări! Să fie viața ei blândă, cu pași siguri și multă iubire! 🎀 Iar vouă, ca familie, să vă fie casa plină de râsete, răbdare și binecuvântări! 🤍 Felicitări pentru tot! A fost un eveniment impecabil, elegant si rafinat, organizat cu tenacitate și atenție la detalii de către Gabi. (…) Abia aștept să ne vedem la următoarele evenimente fericite”, a adăugat prezentatoarea TV.