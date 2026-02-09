Prima pagină » Actualitate » Arme letale aduse ilegal din Turcia și vândute în România: 11 percheziții în județul Dâmbovița, într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor

Arme letale aduse ilegal din Turcia și vândute în România: 11 percheziții în județul Dâmbovița, într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor

09 feb. 2026, 12:02, Actualitate

Luni, au avut loc 11 percheziții la domiciliile unor persoane din județul Dâmbovița, suspectate că au adus ilegal în România arme din Turcia, apoi le vindeau în județ, relatează Mediafax. Armele erau achiziționate de la un cetățean turc, care le expedia în România prin intermediul șoferilor de TIR, iar cei doi suspecți audiați astăzi le comercializau ulterior pe teritoriul României.

Arme aduse ilegal în România, din Turcia

Perchezițiile se fac sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Participă polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu cei ai Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Poliția Română.

Cele 11 percheziții domiciliare au loc în județul Dâmbovița într-un dosar având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată.

Cercetările în cauză vizează activitatea desfășurată de o persoană care ar fi introdus în mod ilegal, din Turcia pe teritoriul României, de arme de foc letale şi de muniţii pentru arme de foc letale, cu scopul comercializării lor cu sprijinul altor persoane. După introducerea în țară, armele au fost depozitate în județul Dâmbovița, fiind vândute ulterior către diverse persoane pe raza aceluiași județ.

Participă, în sprijin, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, inspectoratelor de poliție județene Buzău și Dâmbovița, Direcției pentru Protecția Animalelor, al specialiștilor criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

