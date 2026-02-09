Prima pagină » Actualitate » 4 fotbaliști de la FCSB, scoși din echipă de Gigi Becali. Finanțatorul a luat decizia imediat după meciul cu Oțelul: „Nu vor juca”

09 feb. 2026, 11:55, Actualitate
4 fotbaliști de la FCSB, scoși din echipă de Gigi Becali

Gigi Becali a luat o decizie radicală imediat după meciul de la Galați, cu Oțelul, câștigat de FCSB cu 4-1. 4 fotbaliști sunt out din echipă, potrivit PROSPORT.

Campioana s-a impus la Galați și a câștigat la pas pe un teren greu, acolo unde nu multe formații s-au întors cu puncte.

Calcule înainte de „dubla” cu Universitatea Craiova

FCSB a câștigat cu 4-1, iar acum moralul jucătorilor de la FCSB a mai crescut.

Pentru „roș-albaștri” urmează duelul din Cupa României cu Universitatea Craiova, confruntare care va fi înaintea derby-ului din campionat dintre aceleași echipe, programat pentru weekend, în etapa a 27-a a Superligii.

Gigi Becali și-a făcut calculele și anunță că, pentru el, prioritar este meciul de duminică. FCSB se află în aceeași situație în clasament ca în runda precedentă – distanța față de play-off este tot de două puncte.

Cu două jocuri la rând împotriva Craiovei, Becali anticipează că mai importantă este confruntarea din campionat, care o poate aduce pe FCSB pe un loc de play-off. Mai întâi, cele două se vor duela joi, 12 februarie, ora 20:30, în Grupa B din Cupa României. Apoi, după numai 3 zile, vine bătălia din etapa a 27-a a Superligii.

Pentru a fi odihniți în perspectiva meciului de campionat, care începe la ora 20:00, Gigi Becali a anunțat că 4 fotbaliști de la FCSB nu joacă în Cupa României.

Cine nu joacă în Cupă

„Păi, nu se vede play-off-ul. Dacă o să câștigăm cu Craiova, da, dar trebuie să câștigăm. Dacă nu câștigăm, nu suntem la mâna noastră, stăm cu emoții. Pe mine nu mă interesează ce fac altele. Eu vreau să câștig meciul din campionat contra Craiovei, nu pe ăla din Cupă.

Da, cea mai bună echipă în campionat! Vreau să câștigăm și Cupa, dar două-trei modificări o să fie pentru meciul de campionat. Ce este sigur – Radunovic nu va juca în Cupă, pentru că-l ținem pentru campionat. Nici Crețu nu va juca. Ori Tănase, ori Olaru, unul dintre ei, să vedem. Nici Bîrligea”, a anunțat Gigi Becali.

În acest moment, FCSB ocupă locul 3 în Grupa B din Cupa României, cu 3 puncte, la fel ca Gloria Bistrița. Universitatea Craiova și UTA sunt pe primele două locuri, cu 6, respectiv 4 puncte. Ca să se califice în „sferturi”, trupa lui Becali este obligată să câștige în Bănie.

