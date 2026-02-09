Prima pagină » Social » Când scăpăm de ger, viscol și polei? Meteorologii ANM au schimbat prognoza

09 feb. 2026, 11:42, Social
Luni, Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până miercuri. A fost anunțată o răcire semnificativă a vremii, ninsori slabe și intensificări temporare ale vântului. De asemenea, până marţi dimineaţă este cod galben de ger în Moldova şi estul Transilvaniei, unde temperaturile scad până la minus 14 grade.

Luni, vremea se va răci, cu temperaturi maxime de 0 grade Celsius, iar minima nopții va coborî până la -6 sau -4 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile ninsori slabe, temporare. Vântul va sufla cu viteză de până la 45 km/h.

Vreme rece și vânt puternic în București

Marți, temperaturile vor rămâne scăzute cu maxime de aproximativ 1 grad și minime cuprinse între -2 și 0 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, cu ninsori slabe, iar vântul va sufla slab și moderat.

„În intervalul 09 februarie, ora 10 – 11 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului și răcire a vremii”, se mai arată în informarea emisă de ANM.

”În special în Oltenia, se vor acumula cantităţi de apă de 5…10 l/mp şi izolat de 15…20 l/mp şi se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…15 cm. Ninsori slabe vor fi şi în sudul şi centrul ţării. Izolat se va forma polei sau gheţuş”, a transmis ANM.

Local în sud-vest, sud şi est şi pe alocuri în centrul ţării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h, iar la altitudini mari în Carpaţii Meridionali rafalele vor depăşi 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Cod galben de vânt puternic în Moldova și estul Transilvaniei

”Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice şi local în centrul teritoriului”, precizează sursa citată.

Meteorologii au emis o avertizare cod galben, până marţi la ora 10.00, pentru Moldova şi estul Transilvaniei.

Pe parcursul zilei de luni, temperaturile vor fi deosebit de scăzute (cu 6…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor situa între -7 şi -3 grade. În noaptea de luni spre marţi (9/10 februarie) va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa între -14 şi -10 grade”, a transmis ANM.

Sunt vizate judeţele Bacău, Botoşani, Covasna, Galaţi, Harghita, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vrancea şi Vaslui.

De asemenea, este cod galben de vânt puternic, până marţi după-amiază, în sudul Banatului.

”Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…70 km/h, viscolind temporar ninsoarea. În extremitatea vestică a Carpaţilor Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1200 m, rafalele vor depăşi 70…90 km/h, va fi viscol şi vizibilitate redusă”, a transmis ANM.

