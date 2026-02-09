Prima pagină » Actualitate » Proiect pentru stoparea ”pușculiței” partidelor. Ce șanse are să treacă propunerea legislativă ce ar aduce economii la buget de 80 milioane euro anual

Proiect pentru stoparea ”pușculiței” partidelor. Ce șanse are să treacă propunerea legislativă ce ar aduce economii la buget de 80 milioane euro anual

09 feb. 2026, 11:49, Actualitate
Proiect pentru stoparea ”pușculiței” partidelor. Ce șanse are să treacă propunerea legislativă ce ar aduce economii la buget de 80 milioane euro anual

Senatul urmează să voteze pe o propunere legislativă cerută de mult timp în spațiul public, și anume suspendarea acordării subvențiilor de la stat pentru partide, cel puțin în anii 2026 și 2027. Avocatul Toni Neacșu avertizează că, în lipsa presiunii publice, proiectul ar putea fi respins la vot în Parlament.

Propunerea legislativ, aparține unui deputat neafiliat, fost SOS, Raisa Enachi. Propunerea e clară: pentru exerciţiile bugetare aferente anilor 2026 și 2027 nu se alocă și nu se utilizează fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea partidelor politice.â

Economii de 80 milioane de euro anual

Într-o postare pe contul său de Facebook, avocatul Adrian Toni Neacșu semnalează această propunere, care are caracter excepţional şi temporar, ”fiind justificată de necesitatea consolidării fiscale, protejării cheltuielilor sociale şi redirecţionării resurselor bugetare către domenii prioritare de interes public, precum sănătatea, educaţia şi protecţia socială. Economiile prognozate pe timp de 2 ani sunt de 656 milioane lei (328 mil lei anual)” (n.r. –  aproximativ 80 milioane euro anual).

  • Trebuie precizat că nu este vorba despre banii decontați partidelor pentru cheltuielile din alegeri, ci exclusiv de subvențiile lunare pe care statul le asigură pentru plata cheltuielilor de funcționare curentă și pentru propaganda politică.
  • Banii cheltuiți în alegerile din 2024 și 2025 au fost în mare parte decontați deja prin AEP și se ridică în total la aproximativ 70 milioane euro, care se adaugă subvențiilor lunare.

Toni Neacșu: Dacă nu se creează o presiune publică, propunerea legislativă va cădea la vot

Avocatul (foto) avertizează că dacă nu se creează presiune publică, propunerea legislativă va trece practic neobservată și va cădea la vot.

”Deși are avize pozitive de la Consiliul Legislativ sau CES, are raport de respingere de la comisiile Parlamentului, cele care evident protejează interesele partidelor. Guvernul, în punctul de vedere exprimat, a lăsat formal la aprecierea Senatului, însă a sugerat că ar fi bine să li se dea bani în continuare”, conchide cunoscutul avocat.

Anca Alexandrescu: „Mi-aș dori să se schimbe legea de finanțare a partidelor”

Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă

PNL, sufocat de datorii, dă în judecată AEP pentru 14.000.000 de lei: „Partidul nu are bani, iar Bolojan trage de timp cu acest proces”

