Senatul urmează să voteze pe o propunere legislativă cerută de mult timp în spațiul public, și anume suspendarea acordării subvențiilor de la stat pentru partide, cel puțin în anii 2026 și 2027. Avocatul Toni Neacșu avertizează că, în lipsa presiunii publice, proiectul ar putea fi respins la vot în Parlament.
Propunerea legislativ, aparține unui deputat neafiliat, fost SOS, Raisa Enachi. Propunerea e clară: pentru exerciţiile bugetare aferente anilor 2026 și 2027 nu se alocă și nu se utilizează fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea partidelor politice.â
Într-o postare pe contul său de Facebook, avocatul Adrian Toni Neacșu semnalează această propunere, care are caracter excepţional şi temporar, ”fiind justificată de necesitatea consolidării fiscale, protejării cheltuielilor sociale şi redirecţionării resurselor bugetare către domenii prioritare de interes public, precum sănătatea, educaţia şi protecţia socială. Economiile prognozate pe timp de 2 ani sunt de 656 milioane lei (328 mil lei anual)” (n.r. – aproximativ 80 milioane euro anual).
Avocatul (foto) avertizează că dacă nu se creează presiune publică, propunerea legislativă va trece practic neobservată și va cădea la vot.
”Deși are avize pozitive de la Consiliul Legislativ sau CES, are raport de respingere de la comisiile Parlamentului, cele care evident protejează interesele partidelor. Guvernul, în punctul de vedere exprimat, a lăsat formal la aprecierea Senatului, însă a sugerat că ar fi bine să li se dea bani în continuare”, conchide cunoscutul avocat.
