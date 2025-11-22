Ce i-a cerut Ryanair unei pasagere pentru a schimba biletul mamei sale, care a murit înainte de sărbători

O călătorie care trebuia sa fie o aniversare plină de bucurie s-a transformat într-un șir de dureri și umilințe pentru britanica Sophie Taylor. Compania Ryanair nu a vrut să renunțe la o taxă de schimbare a numelui de pe biletul de avion după moartea mamei sale.

În 2024, Sophie Taylor cumpărase două bilete de avion către Lanzarote, Spania, pentru a sărbători împlinirea vârstei de 60 de ani de către mama ei, Sharon Watkins, într-o vacanță programată în luna octombrie.

Ce a pățit o femeie care a vrut să schimbe numele unui bilet de avion

Destinația nu era aleasă întâmplător: stațiunea Puerto del Carmen din Lanzarote era locul lor de suflet, pe care familia îl vizitase, după cum spune tatăl lui Sophie, de „15 sau 16 ori”, conform BBC.

Planurile au fost spulberate în august, cu doar două luni înainte de plecare, când Sharon Watkins a murit. Soțul ei a mărturisit că femeia suferise de aproximativ 12 ani de un cancer neuroendocrin, o boală grea, de lungă durată, care le marcase viața de familie.

Sophie, care a rămas fără mama ei, a încercat să salveze o parte din visul lor și a decis să meargă în continuare în Lanzarote, împreună cu tatăl ei, Peter Watkins. Pentru aceasta, era nevoie să fie schimbat numele de pe biletele deja achiziționate, astfel încât tatăl să poată ocupa locul mamei.

Pentru zborul de dus, operat de Jet2Holidays, compania a renunțat imediat la taxele administrative pentru schimbarea numelui.

Situația s-a schimbat însă radical în cazul zborului de întoarcere, operat de Ryanair. Potrivit relatării femeii, compania low-cost a refuzat să facă același gest și i-a cerut să plătească 100 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 115 euro, drept taxă pentru schimbarea numelui pasagerului.

Sophie Taylor a depus o plângere online către Ryanair, la care a atașat fotografii ale certificatului de deces al mamei. Răspunsul primit a fost însă un mesaj standard, automat, care a amplificat sentimentul de lipsă de empatie din partea companiei.

„Pe lângă faptul că am pierdut femeia cea mai importantă din viața mea, nu aveam nevoie să mi se spună, printr-un mesaj generic, că vor mai mulți bani”, a declarat Sophie pentru un post de televiziune britanic.