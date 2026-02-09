Elon Musk a făcut un anunț pe pagina sa de X, în care anunță o schimbare strategică majoră. Potrivit acestuia, SpaceX și-a mutat oficial atenția către construirea unui oraș care se autoguvernează pe Lună, deoarece aselenizarea și stabilirea unei baze lunare sunt acum prioritare pentru „securizarea viitorului civilizației”. După fuziunea dintre SpaceX și xAI, Musk vizează utilizarea Lunii ca un hub logistic și de producție pentru centre de date A.I. în spațiu.

Prioritatea SpaceX s-a mutat oficial către colonizarea satelitului natural al Pământului, a anunțat Elon Musk într-o postare pe pagina de socializare X. Argumentul principal pe care îl invocă Musk este frecvența ferestrelor de lansare. În timp ce o călătorie spre Marte este posibilă doar o dată la 26 de luni, când planetele se aliniază, către Lună se poate lansa la fiecare 10 zile. De asemenea, timpul de călătorie este de doar 2 zile, comparativ cu cele 6 luni necesare pentru Marte.

Mai mult, Elon Musk estimează că un oraș lunar funcțional poate fi realizat în mai puțin de 10 ani, în timp ce colonizarea planetei Marte ar necesita mai mult de 20 de ani din cauza complexității logistice și a distanței. Deși este pe planul secund, Musk a precizat că SpaceX va începe totuși eforturile pentru un oraș pe Marte în următorii 5-7 ani.

„Marea cursă spre lună”

Noua „cursă către Lună” nu mai este doar o competiție de orgolii între superputeri și marile companii spațiale, ci o bătălie pentru resurse, infrastructură A.I. și prezență permanentă. Potrivit The Wall Street Journal, SpaceX vizează acum o aselenizare fără echipaj pentru luna martie 2027. Donald Trump a emis pretenția ca Statele Unite să forțeze aselenizarea până la finalul celui de-al doilea mandat al său și stabilirea unui avanpost permanent până în 2030.

Principalul competitor al SUA pentru supremația pe Lună este China, care deja dezvoltă tehnologii de imprimare 3D alimentate cu energie solară pentru a transforma solul lunar în cărămizi de construcție.

China dezvoltă tehnologii de imprimare 3D alimentate cu energie solară pentru a transforma solul lunar în cărămizi de construcție. Programul spațial chinez este considerat extrem de robust și se concentrează pe succesul misiunilor robotice înainte de a trimite taikonauți, ceea ce pune presiune pe calendarul NASA.

