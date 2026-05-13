Butonul „ignorat” de pe router-ul WiFi. Puțini utilizatori de internet știu care este funcția lui, de fapt.

Router-ul WiFi, care a devenit cel mai important dispozitiv electronic în numeroase gospodării conectate la internet, ascunde un buton mai puțin cunoscut de utilizatorii obișnuiți, scrie eleconomista.es.

Mulți spanioli fac o greșeală, când vine vorba de router-ul de net și își expun datele în fața hackerilor.

Următorul aspect ține nu doar de securitatea noastră, ci și de comoditatea folosirii rețelei WiFi.

Fiecare LED de pe router semnalează informații despre starea dispozitivului, dar există un buton cu mare importanță.

Dincolo de funcțiile de POWER și RESET, router-ul WiFi are un buton WPS (WiFi Protected Setup).

De ce este atât de important WPS

Butonul WPS simplică modul în care dispozitivele se conectează la rețeaua ta WiFi. Să zicem că ți-au cumpărat un nou TV Smart sau o imprimantă și vrei să le conectezi la internet, dar îți este dificil să setezi o parolă, deoarece nu dispui de o tastatură fizică.

În loc să introduci o parolă lungă, poți ține apăsat butonul WPS, timp de câteva secunde și să activezi funcția pe dispozitivul pe care vrei să-l conectezi la wireless.

Dispozitivul se va conecta automat la WiFi, fără vreun efort sau parolă.

În funcție de modelul de router, butonul ar putea fi în fața, spatele sau lateralul aparatului, purtând denumirea „WPS”.

Când nu îl folosești, ar fi bine să-l dezactivezi, astfel încât persoanele neautorizate să nu se poată conecta la rețeaua ta WiFi.

Deși permite conectarea unor dispozitive în câtve secunde, fiind util celor care uită des parolele, WPS vine cu o serie de dezavantaje: metoda bazată pe PIN (unele dispozitive solicită PIN) poate fi spartă de hackeri. De asemenea, multe sisteme moderne, precum iOS sau Android recente, nu mai oferă suport implicit pentru WSP, din motive care țin de securitatea cibernetică.

