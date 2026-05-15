În această dimineață de vineri, cea mai scăzută temperatură din România, la ora 07:00, s-a înregistrat la Miercurea Ciuc. Termometrele au arătat minus 1 grad Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
Meteorologii ANM avertizează că vremea se va răci începând de mâine și nu vor lipsi ploile pe arii extinse, descărcările electrice, vântul și chiar grindina.
În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea la sfârșit de săptămână.
„La sfârșitul acestei acestei săptămâni va fi în vigoare o informare meteorologică până duminică la ora 15:00. Vizează instabilitate atmosferică, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și răcire accentuată.
De mâine, de la ora 14:00 și până duminică la ora 12:00 va fi în vigoare și un cod galben pentru sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.
Vor fi perioade cu instabilitatea atmosferică accentuată, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp, de până la 3 h sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25-50 l/m². Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50-70km/h”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.
