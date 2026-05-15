Cristian Lisandru
În această dimineață de vineri, cea mai scăzută temperatură din România, la ora 07:00, s-a înregistrat la Miercurea Ciuc. Termometrele au arătat minus 1 grad Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

  • La aceeași oră, la Sulina s-au înregistrat 12 grade, iar la Constanța au fost 10 grade Celsius.
  • Tot la ora 07:00, la București erau 4 grade Celsius și aer cețos. În nicio regiune a României nu s-au înregistrat precipitații.

Meteorologii ANM avertizează că vremea se va răci începând de mâine și nu vor lipsi ploile pe arii extinse, descărcările electrice, vântul și chiar grindina.

ANM: „Vor fi perioade cu instabilitatea atmosferică accentuată, averse torențiale”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea la sfârșit de săptămână.

La sfârșitul acestei acestei săptămâni va fi în vigoare o informare meteorologică până duminică la ora 15:00. Vizează instabilitate atmosferică, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și răcire accentuată.

  • Duminică, vremea va fi în general instabilă. În sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă în general de 20-50 l/m².
  • Temporar vor fi descărcări electrice și, pe arii restrânse, va cădea grindină. Sâmbătă, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolatvvor fi vijelii cu rafale în general de 40-60 km/h.
  • Duminică, vremea se va răci mai accentuat în regiunile sudice și sunt vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

De mâine, de la ora 14:00 și până duminică la ora 12:00 va fi în vigoare și un cod galben pentru sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.

Vor fi perioade cu instabilitatea atmosferică accentuată, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp, de până la 3 h sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25-50 l/m². Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50-70km/h”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

