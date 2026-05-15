Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului prin care Guvernul vrea să oblige RAAPPS să publice lista imobilelor pe care le deține și numele beneficiarilor – DOCUMENT

După analiza proiectului, membrii Consiliului Legislativ au identificat motivele pentru care nu sunt de acord cu inițiativa Guvernului: interimatul actualului Executiv, confidențialitatea și siguranța datelor cetățeanului, precum și lipsa unei motivări clare pentru care se cere transparență RAAPPS.

Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului prin care Guvernul obligă RAAPPS să publice lista imobilelor din dotare cât și numele celor care le dețin.

„Avizează negativ proiectul de hotărâre, pentru următoarele considerente:

1. Prezentul proiect are ca obiect de reglementare completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” – R.A. – A.P.P.S., cu modificările ulterioare, în sensul instituirii obligației Regiei Autonome ,,Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” de a publica pe pagina proprie de internet, în datele de 31 mai și 30 noiembrie ale fiecărui an, și a menține publicată, lista tuturor imobilelor, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea regiei, împreună cu datele lor specifice, expres menționate, privind închirierea spațiilor pe care le administrează.

Demersul legislativ este justificat prin aceea că activitatea R.A. – A.P.P.S. privind închirierea imobilelor proprietate a statului este „o activitate de interes public și se impune introducerea unor prevederi exprese în hotărârea Guvernului de organizare și funcționare a regiei prin care să se instituie obligația expresă a acesteia de a publica pe site-ul propriu informațiile relevante privind închirierea spațiilor pe care le administrează, aflate în proprietatea publică și privată a statului, care fac obiectul unor contracte încheiate cu persoane fizice sau juridice”

2. Menționăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se pronunță asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

3. Având în vedere că, în ședința comună din 05.05.2026, Camera Deputaților și Senatul au retras, în condițiile art. 67, art. 110 alin. (2) și art. 113 alin. (1) din Constituția României, republicată, încrederea acordată Guvernului, prezentul proiect poate fi promovat în măsura în care se apreciază că sunt respectate dispozițiile art. 110 alin. (4) din Constituția României, potrivit cărora „Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) și (2) îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern” „, precum și cele ale art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernulur ni. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „În cazul încetării mandatului sau, în condițiile prevăzute de Constituție, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continuă să emită numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. In această perioadă, Guvernul nu poate să emită ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege”

4. Referitor la fondul proiectului, este de analizat dacă prezentul proiect se încadrează în categoria actelor necesare pentru administrarea treburilor publice ce pot fi adoptate de un guvern interimar, raportat la conținutul „informațiilor relevante privind închirierea spațiilor pe care le administrează RA – APPS, aflate în proprietatea publică și privată a statului, care fac obiectul unor contracte încheiate cu persoane fizice sau juridice”, la care fac referire normele propuse.

Este de menționat faptul că publicarea pe site-ul oficial al instituției a listei imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, împreună cu informațiile aferente (situație juridică, beneficiari, chirie etc.), reprezintă mai degrabă un act de informare publică și transparență instituțională, și nu un act de administrare propriu-zisă asupra bunurilor. Pentru adoptarea proiectului, ar trebui să existe și să fie indicat temeiul juridic la nivel de lege, în baza căruia Guvernul este îndrituit să reglementeze normele propuse.

Mai mult decât atât, semnalăm absența din cuprinsul proiectului a unui temei juridic de nivel primar care să justifice prelucrarea unor informații de genul celor ce se doresc a fi solicitate prin prezentul proiect.

În acest sens, invocăm și jurisprudența CEDO și CJUE, care a fost expusă pe larg în Avizul Ministerului Justiției, înaintat Secretariatului General al Guvernului cu adresa nr. 2/31859/13.05.2026.

Totodată, semnalăm faptul că din Nota de fundamentare nu reiese în mod explicit motivul pentru care se instituie obligația expresă a Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” de a publica pe site-ul propriu informațiile relevante privind închirierea spațiilor pe care le administrează, aflate în proprietatea publică și privată a statului, care fac obiectul unor contracte încheiate cu persoane fizice sau juridice.

De asemenea, este de analizat dacă scopul prezentului demers legislativ nu excedează scopului inițial al Hotărârii Guvernului nr. 60/2005, care reglementează organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” , scop care vizează administrarea, păstrarea integrității și protejării unor bunuri aparținând domeniului public al statului, și nu persoanele fizice.

Totodată, este de analizat dacă publicarea unor informații cu privire la categoriile de ocupanți – persoane fizice – ai imobilelor vizate poate reprezenta o problemă de securitate a acestora, putând fi vorba de o imixtiune în viața lor privată. Prin natura lor, aceste imobile constituie, pentru perioada exercitării mandatului, domiciliul sau reşedința efectivă a titularului și, acolo unde este cazul, a membrilor familiei sale.

5. În subsidiar, sub rezerva celor de mai sus, la actuala formă se rețin următoarele observații:

La lit. c), semnalăm faptul că norma este insuficient conturată și neclară în ceea ce privește modalitatea de aplicare, prin utilizarea expresiei finale „alte instituții”, ceea ce afectează accesibilitatea și predictibilitatea normei. Observația este valabilă, în mod corespunzător, și pentru lit. d) subpet. ii), în cazul expresiei „altă categorie”, se arată în documentul emis de Consiliul Legislativ.

Guvernul a pus joi în transparență, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, un proiect de Hotărâre de Guvern prin care obligă Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) să facă publică lista completă a imobilelor aflate în administrarea sa, precum și modul în care acestea sunt folosite. Românii vor putea vedea astfel cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate.

„Am promis că facem lumină. Ani la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un secret de stat pentru privilegiați. Vile, apartamente, spații de protocol și terenuri aflate în proprietatea statului au fost oferite prin tot felul de contracte și aranjamente despre care românii au aflat prea puțin sau deloc”, a declarat Secretarul General al Guvernului, Dan Reșitnec.

Printre privilegiații de care vorbește Secretarul General al Guvernului se numără însuși Premierul care a ocupat ilegal, aproape patru luni, fosta reședință a lui Traian Băsescu din strada Gogol. Potrivit unor documente intrate în posesia Gândul, RAPPS l-a înștiințat pe Bolojan încă din 29 iulie, anul trecut, că locuința respectivă este destinată exclusiv foștilor președinți.

Știre în curs de actualizare