Prima pagină » Știri politice » Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului prin care Guvernul vrea să oblige RAAPPS să publice lista imobilelor pe care le deține și numele beneficiarilor – DOCUMENT

Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului prin care Guvernul vrea să oblige RAAPPS să publice lista imobilelor pe care le deține și numele beneficiarilor – DOCUMENT

Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului prin care Guvernul vrea să oblige RAAPPS să publice lista imobilelor pe care le deține și numele beneficiarilor - DOCUMENT
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

După analiza proiectului, membrii Consiliului Legislativ au identificat motivele pentru care nu sunt de acord cu inițiativa Guvernului: interimatul actualului Executiv, confidențialitatea și siguranța datelor cetățeanului, precum și lipsa unei motivări clare pentru care se cere transparență RAAPPS.

Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului prin care Guvernul obligă RAAPPS să publice lista imobilelor din dotare cât și numele celor care le dețin.

„Avizează negativ proiectul de hotărâre, pentru următoarele considerente:

1. Prezentul proiect are ca obiect de reglementare completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” – R.A. – A.P.P.S., cu modificările ulterioare, în sensul instituirii obligației Regiei Autonome ,,Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” de a publica pe pagina proprie de internet, în datele de 31 mai și 30 noiembrie ale fiecărui an, și a menține publicată, lista tuturor imobilelor, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea regiei, împreună cu datele lor specifice, expres menționate, privind închirierea spațiilor pe care le administrează.

Demersul legislativ este justificat prin aceea că activitatea R.A. – A.P.P.S. privind închirierea imobilelor proprietate a statului este „o activitate de interes public și se impune introducerea unor prevederi exprese în hotărârea Guvernului de organizare și funcționare a regiei prin care să se instituie obligația expresă a acesteia de a publica pe site-ul propriu informațiile relevante privind închirierea spațiilor pe care le administrează, aflate în proprietatea publică și privată a statului, care fac obiectul unor contracte încheiate cu persoane fizice sau juridice”

2. Menționăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se pronunță asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

3. Având în vedere că, în ședința comună din 05.05.2026, Camera Deputaților și Senatul au retras, în condițiile art. 67, art. 110 alin. (2) și art. 113 alin. (1) din Constituția României, republicată, încrederea acordată Guvernului, prezentul proiect poate fi promovat în măsura în care se apreciază că sunt respectate dispozițiile art. 110 alin. (4) din Constituția României, potrivit cărora „Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) și (2) îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern” „, precum și cele ale art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernulur ni. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „În cazul încetării mandatului sau, în condițiile prevăzute de Constituție, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continuă să emită numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. In această perioadă, Guvernul nu poate să emită ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege”

4. Referitor la fondul proiectului, este de analizat dacă prezentul proiect se încadrează în categoria actelor necesare pentru administrarea treburilor publice ce pot fi adoptate de un guvern interimar, raportat la conținutul „informațiilor relevante privind închirierea spațiilor pe care le administrează RA – APPS, aflate în proprietatea publică și privată a statului, care fac obiectul unor contracte încheiate cu persoane fizice sau juridice”, la care fac referire normele propuse.

Este de menționat faptul că publicarea pe site-ul oficial al instituției a listei imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, împreună cu informațiile aferente (situație juridică, beneficiari, chirie etc.), reprezintă mai degrabă un act de informare publică și transparență instituțională, și nu un act de administrare propriu-zisă asupra bunurilor. Pentru adoptarea proiectului, ar trebui să existe și să fie indicat temeiul juridic la nivel de lege, în baza căruia Guvernul este îndrituit să reglementeze normele propuse.

Mai mult decât atât, semnalăm absența din cuprinsul proiectului a unui temei juridic de nivel primar care să justifice prelucrarea unor informații de genul celor ce se doresc a fi solicitate prin prezentul proiect.

În acest sens, invocăm și jurisprudența CEDO și CJUE, care a fost expusă pe larg în Avizul Ministerului Justiției, înaintat Secretariatului General al Guvernului cu adresa nr. 2/31859/13.05.2026.
Totodată, semnalăm faptul că din Nota de fundamentare nu reiese în mod explicit motivul pentru care se instituie obligația expresă a Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” de a publica pe site-ul propriu informațiile relevante privind închirierea spațiilor pe care le administrează, aflate în proprietatea publică și privată a statului, care fac obiectul unor contracte încheiate cu persoane fizice sau juridice.

De asemenea, este de analizat dacă scopul prezentului demers legislativ nu excedează scopului inițial al Hotărârii Guvernului nr. 60/2005, care reglementează organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” , scop care vizează administrarea, păstrarea integrității și protejării unor bunuri aparținând domeniului public al statului, și nu persoanele fizice.

Totodată, este de analizat dacă publicarea unor informații cu privire la categoriile de ocupanți – persoane fizice – ai imobilelor vizate poate reprezenta o problemă de securitate a acestora, putând fi vorba de o imixtiune în viața lor privată. Prin natura lor, aceste imobile constituie, pentru perioada exercitării mandatului, domiciliul sau reşedința efectivă a titularului și, acolo unde este cazul, a membrilor familiei sale.

5. În subsidiar, sub rezerva celor de mai sus, la actuala formă se rețin următoarele observații:

La lit. c), semnalăm faptul că norma este insuficient conturată și neclară în ceea ce privește modalitatea de aplicare, prin utilizarea expresiei finale „alte instituții”, ceea ce afectează accesibilitatea și predictibilitatea normei. Observația este valabilă, în mod corespunzător, și pentru lit. d) subpet. ii), în cazul expresiei „altă categorie”, se arată în documentul emis de Consiliul Legislativ.

Guvernul a pus joi în transparență, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, un proiect de Hotărâre de Guvern prin care obligă Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) să facă publică lista completă a imobilelor aflate în administrarea sa, precum și modul în care acestea sunt folosite. Românii vor putea vedea astfel cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate.

„Am promis că facem lumină. Ani la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un secret de stat pentru privilegiați. Vile, apartamente, spații de protocol și terenuri aflate în proprietatea statului au fost oferite prin tot felul de contracte și aranjamente despre care românii au aflat prea puțin sau deloc”, a declarat Secretarul General al Guvernului, Dan Reșitnec.

Printre privilegiații de care vorbește Secretarul General al Guvernului se numără însuși Premierul care a ocupat ilegal, aproape patru luni, fosta reședință a lui Traian Băsescu din strada Gogol. Potrivit unor documente intrate în posesia Gândul, RAPPS l-a înștiințat pe Bolojan încă din 29 iulie, anul trecut, că locuința respectivă este destinată exclusiv foștilor președinți.

Știre în curs de actualizare

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Fiul lui Nicușor Dan, ”interviu” în exclusivitate pentru Gândul. Antim a dezvăluit ce i-a plăcut cel mai mult la expoziția ”Black Sea Defense, Aerospace and Security” unde a venit cu tatăl său
11:48
Fiul lui Nicușor Dan, ”interviu” în exclusivitate pentru Gândul. Antim a dezvăluit ce i-a plăcut cel mai mult la expoziția ”Black Sea Defense, Aerospace and Security” unde a venit cu tatăl său
REACȚIE Lia Olguța Vasilescu, critici la adresa lui Bolojan pentru că nu a făcut ”regionalizarea” României: ”Asta nu este reformă administrativă”
10:55
Lia Olguța Vasilescu, critici la adresa lui Bolojan pentru că nu a făcut ”regionalizarea” României: ”Asta nu este reformă administrativă”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan vizitează expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security”. Președintele a venit la eveniment însoțit de fiul său
08:51
Nicușor Dan vizitează expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security”. Președintele a venit la eveniment însoțit de fiul său
FLASH NEWS Miruță explică de ce Guvernul a ignorat oferta la jumătate de preț a Damen Galați pentru patru nave militare: „E mai simplu decât vă imaginați”
08:05
Miruță explică de ce Guvernul a ignorat oferta la jumătate de preț a Damen Galați pentru patru nave militare: „E mai simplu decât vă imaginați”
REACȚIE Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu, „liberal 100%”
22:59
Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu, „liberal 100%”
FLASH NEWS Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce
22:59
Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce
Mediafax
Cea mai terapeutică ieșire solo pe care o poți face singură! A explodat pe TikTok și cucerește România
Digi24
Femeia din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru avere, s-a sinucis în arest
Cancan.ro
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Vechi lansator de rachete neghidate românesc LAROM, prezentat la BSDA 2026 într-o versiune modernizată cu rachete de precizie: „Costă o fracțiune din unul nou”
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Una din cinci persoane prezintă risc cardiac ascuns, avertizează un nou studiu
EXCLUSIV Piperea, atac dur la adresa lui Bolojan: „A dat toate dovezile din lume de rea intenție și incompetență!”
11:43
Piperea, atac dur la adresa lui Bolojan: „A dat toate dovezile din lume de rea intenție și incompetență!”
FLASH NEWS Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
11:39
Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
RĂZBOI Atac masiv cu drone asupra Moscovei și Crimeei. Incendiu uriaș la rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile energetice cheie ale Rusiei
11:12
Atac masiv cu drone asupra Moscovei și Crimeei. Incendiu uriaș la rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile energetice cheie ale Rusiei
VACANȚĂ Cuplurile pot plăti taxe uriașe în aeroport din cauza unei greșeli frecvente. Despre ce este vorba
10:57
Cuplurile pot plăti taxe uriașe în aeroport din cauza unei greșeli frecvente. Despre ce este vorba
Gândul de Vreme Avertisment al meteorologilor. Ploi torențiale, vânt, descărcări electrice și grindină în mai multe zone ale țării. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:41
Avertisment al meteorologilor. Ploi torențiale, vânt, descărcări electrice și grindină în mai multe zone ale țării. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
FLASH NEWS Femeia din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama pentru a intra în posesia averii sale și-a pus capăt zilelor în arest
10:36
Femeia din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama pentru a intra în posesia averii sale și-a pus capăt zilelor în arest

Cele mai noi

Trimite acest link pe