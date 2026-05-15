Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă

Adina AnghelescuCristian Lisandru
Se înmulțesc cazurile de viol și tentativă de viol. În județul Alba, doi minori, în vârstă de 15 și, respectiv, 16 ani, au fost arestați preventiv.  Aceștia au încercat să violeze o fată de 13 ani, după ce au ademenit-o și au dus-o în pivnița unei case părăsite.

Din fericire, cei doi minori nu au reușit că consume actul sexual din cauza unei malformații congenitale a minorei.

Conform comunicatului Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, cauza a fost preluată de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj.

Parchet: „Inculpatul minor în vârstă de 15 ani prezenta discernământ la data comiterii faptei”

Punerea în mișcare a acțiunii penale a avut loc joi, 14 mai 2026.

„În esență, s-a reținut că, în seara zilei de 13.05.2026, aflându-se pe raza unei localităţi din judeţul Alba, cei doi inculpaţi au imobilizat victima, în vârstă de 13 ani, şi au dus-o în pivniţa unei case nelocuite din localitate. (…)

Prin constrângerea acesteia, au încercat să întreţină raporturi sexuale, care, însă, nu au putut fi consumate din cauza unei malformaţii congenitale de care suferă victima.

Expertiza medico-legală psihiatrică, obligatorie în vederea antrenării răspunderii penale a unui minor cu vârsta între 14 şi 16 ani, a concluzionat că inculpatul minor în vârstă de 15 ani prezenta discernământ la data comiterii faptei de care este acuzat”, se precizează în comunicatul transmis de Parchet.

Reținuți pentru 30 de zile

Cei doi minori au fost reținuți pentru 30 de zile, se mai precizează în comunicatul transmis de Parchet.

La data de 14.05.2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Blaj – Biroul de Investigaţii Criminale au dispus reţinerea inculpaţilor pentru 24 de ore, urmare a referatului procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de cei doi inculpaţi.

La data de 14.05.2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba-Iulia a dispus arestarea preventivă a acestora, pe o perioadă de 30 de zile”, se arată în comunicatul Parchetului.

