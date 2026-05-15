Fiul lui Nicușor Dan, ”interviu” în exclusivitate pentru Gândul. Antim a dezvăluit ce i-a plăcut cel mai mult la expoziția ”Black Sea Defense, Aerospace and Security” unde a venit cu tatăl său

Nicușor Dan a vizitat astăzi, împreună cu fiul său, Antim, expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security”. Gândul a avut un schimb scurt de replici cu fiul președintelui, care a dezvăluit ce i-a plăcut cel mai mult la evenimentul la care a participat astăzi.

Antim a reușit să fure toate privirile și să-l eclipseze pe președinte pe tot parcursul evenimentului. Băiețelul a stat în brațele șefului statului, însă a prins și câteva momente singur, prilej cu care a dialogat cu jurnaliștii prezenți la expoziție.

Gândul a avut un scurt schimb de replici cu acesta. Întrebat dacă este obosit, fiul președintelui a dat din cap afirmativ, după care a dezvăluit ce i-a plăcut cel mai mult la expoziție.

”Ce ți-a plăcut cel mai mult?

– Avionul.

Avionul? Ce ai făcut în avion?

-Am stat”, a fost interacțiunea cu fiul președintelui.

Șeful statului s-a urcat cu copilul său la bordul unui F-35 pentru a-i arăta aeronava. Ulterior, președintele a stat de vorbă cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg. Ambasadorul i-a oferit băiețelului cadou o machetă a unui tanc.

