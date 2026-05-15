Cuplurile pot plăti taxe uriașe în aeroport din cauza unei greșeli frecvente. Despre ce este vorba.

Entuziasmul unei vacanțe poate dispărea rapid în aeroport dacă un detaliu foarte important din rezervare nu este luat în calcul. Este vorba despre o taxă surpriză la care mulți pasageri nu se gândesc, relatează Express.

După căsătorie, multe persoane vor să înceapă imediat să folosească noul nume de familie, însă acest lucru poate crea probleme în aeroport, mai ales dacă au rezervată luna de miere. Cuplurile care și-au cumpărat biletele înainte de nuntă riscă să fie afectate de o regulă importantă.

Pasagerii pot fi refuzați la îmbarcare dacă numele din pașaport nu coincide cu cel de pe cartea de îmbarcare. Problema poate fi rezolvată, însă schimbarea numelui poate costa până la 184 de euro.

Mulți miri își rezervă vacanțele cu mult timp înainte de nuntă, folosind datele personale valabile la acel moment. Dacă între timp numele s-a schimbat legal, personalul de securitate poate considera că este vorba despre o altă persoană.

Majoritatea companiilor aeriene britanice permit modificarea numelui din rezervare. Totuși, dacă schimbarea este făcută în ultimul moment, pasagerii pot plăti taxe suplimentare care puteau fi evitate.

Cum se modifică numele pe bilet

În multe cazuri, modificarea numelui online este tratată ca un „transfer de bilet”, iar sistemul aplică automat o taxă standard. Aceasta poate varia între 45 și 184 de euro, în funcție de compania aeriană.

Totuși, marile companii aeriene din Marea Britanie au politici speciale pentru persoanele care și-au schimbat legal numele după căsătorie. În multe situații, dacă sunt urmate anumite proceduri, taxa poate fi evitată complet. Dacă rezervarea a fost făcută printr-o agenție de turism, aceasta poate percepe propriile taxe administrative, chiar dacă operatorul aerian nu solicită bani pentru schimbare.

Regula esențială este ca numele de pe bilet să fie identic cu cel din pașaport. Dacă pașaportul este încă pe numele de dinaintea căsătoriei, călătoria poate fi făcută fără probleme folosind acel nume, atât timp cât rezervarea coincide perfect cu documentul. Specialiștii recomandă rezolvarea problemei imediat ce este observată, deoarece majoritatea companiilor cer ca modificările să fie efectuate cu cel puțin 48 de ore înainte de plecare.

